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28檔債券ETF明日除息大爆發！00725B年化配息率衝6.88％ 債蛙搶上車

聯合新聞網／ 綜合報導
本月多檔債券ETF迎來除息旺季，國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公用債（00782B）、中信低碳新興債（00884B）配息金額居季配型前三高，法人建議信評高、違約率低的投等債資產，適合趁今日最後買進日加碼布局。本報資料照片
本月多檔債券ETF迎來除息旺季，國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公用債（00782B）、中信低碳新興債（00884B）配息金額居季配型前三高，法人建議信評高、違約率低的投等債資產，適合趁今日最後買進日加碼布局。本報資料照片

債蛙們先別哭，本月有多檔債券ETF配息率吸睛，明日適逢除息旺日，總計多達28檔債券ETF要除息，季配型中以國泰投資級公司債（00725B）配息0.566元、國泰A級公用債（00782B）配息0.500元、中信低碳新興債（00884B）配息0.475元，拿下投資等級債配息金額前三高，年化配息率也都在6%以上，00725B年化配息率更是高達6.88%。

喜歡月月配的，7月配息金額前三高的投等債ETF，分別是富邦全球投等債（00740B）配0.154元、凱基金融債20+（00778B）配0.145元、凱基AAA至A公司債（00777B）配0.14元，投資人可觀察歷次配息情形來作選擇

但重要的是，這幾檔除息日都落在7月16日，把握今天就是除息前的最後上車日。

法人表示，儘管債市紛擾不停，短期內缺乏明確正向訊號，但川普政策干擾，全球主要資金轉向穩健收益來源，且隨著美國聯準會利率政策逐漸明朗，絕大機會於9月再次降息，信評高、違約率低的投資等級債券資產，已成為機構法人下半年的核心重點配置。建議投資人可伺機加碼，尤其是此時深具收益優勢，未來又具備價格反彈潛力的債券ETF標的。

ETF專家分析，債券ETF因配息相對股票型ETF穩定，會更適合透過配息頻率，來規劃日常的現金流，以這個月配息金額最高的00725B來試算，持有每張會領到566元，00725B最新收盤價32.89元，每季配息計算，年化配息率約為6.88%，代表買進10張成本是32.89萬元，就可以領到5660元的配息，20張成本65.78萬元，配息金額有11320元，長期領下來會相當可觀，為被動收入的優質標的。

加上債息屬於海外所得，也不用擔心需要繳稅，才會成為法人跟大戶的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 現金流 川普 季配息 債蛙 ETF 00725B國泰投資級公司債

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