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川普關稅風暴難撼科技股 定期定額 ETF 表現搶眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00757定期定額報酬率。資料來源：晨星
00757定期定額報酬率。資料來源：晨星

美國川普政府已向日韓等22個國家發出關稅通知函，最高稅率達50%，並預告將陸續通知其他國家，關稅生效日期延後至8月1日，此舉引發市場短期震盪。然而，隨著各國關稅稅率逐漸明朗化，關稅帶來的不確定性已大幅降低。

統一投信指出，儘管關稅議題造成市場波動，科技巨頭持續釋出利多消息，顯示AI需求依然強勁，投資人可以透過定期定額的方式布局，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。

根據晨星統計至6月底資料，統一FANG+ETF（00757）自成立以來的定期定額績效表現，短中長期均位居同類型ETF前段班。相較於同類型ETF一年期平均報酬率為-0.44%，00757一年期繳出11.47%的雙位數優異成績；兩年及三年期報酬率分別繳出35.5%、79.01%高出同類型ETF約四倍的報酬率；五年期更交出103.56%的亮眼成績，位列同類型ETF冠軍，展現強勁的動能與卓越投資價值。

輝達7月10日市值正式突破4兆美元，成為全球首家達成此里程碑的企業，彰顯其在AI晶片領域的領導地位。此一突破反映出市場對AI技術持續高漲的需求與期待。與此同時，亞馬遜、微軟、Google及Meta等科技巨頭也紛紛加大對AI技術與基礎建設的投資，進一步鞏固AI作為未來產業發展核心的地位。這些企業的大規模投入不僅推動科技創新，也帶動整體市場的成長動能。

00757涵蓋上述多家科技巨頭，並採用等權重方式，讓每支成分股均有表現機會，為投資人提供多元且均衡的成長動能布局。隨著第二季美股財報即將公布，市場將持續關注這些企業在AI領域的布局與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 ETF AI

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