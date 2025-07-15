00961人氣超車0050與0056！除息行情引爆買盤熱潮、勇奪台股ETF成交量王

台股ETF市場今日上演驚奇戲碼，成交量冠軍寶座不再是熟悉的元大台灣50（0050）或元大高股息（0056）。由富蘭克林華美投信發行的FT臺灣永續高息（00961），在除息前最後買進日的強力磁吸效應下，買盤蜂擁而入，截至上午9點50分，成交量已衝破2萬3千張，不僅將成交量約1萬張的0050、0056遠拋在後，也領先近期同樣火熱的群益台灣精選高息（00919），成為今日盤面最耀眼的明星。

這波搶進熱潮的引爆點，為00961誘人的除息行情。該ETF將於明日（16日）除息，每單位配發0.115元現金股利，換算年化配息率上看15%，吸引尋求收益的資金瘋狂卡位。事實上，這股熱度從昨日便已點燃，昨日成交量即達5萬張，今日的爆量盛況更凸顯市場對於高股息題材的熱切期盼。

根據集保結算所最新數據，00961上週受益人數週增幅達到驚人的55.98%，奪下所有台股ETF增幅冠軍，高股息魅力已發酵一段時間，並持續吸引投資人目光。

基金經理人江明鴻指出，台股在出口暢旺、除權息旺季熱錢湧入，以及外資回補的穩固籌碼面等三大利多支撐下，多頭格局依然穩健。他建議投資人除了關注AI等績優股，亦可透過高股息ETF參與除息行情，為投資組合增添一份穩健收益與下檔保護。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。