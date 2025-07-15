00961衝上ETF人氣王！單周受益人暴增近萬戶、除息行情吸金動能爆發

單週受益人激增近萬戶、空降冠軍；最後買進日前夕成交量能放大，躍居第四大

台股除權息旺季進入高潮，高股息ETF成為市場資金追捧焦點。根據集保結算所最新數據，富蘭克林華美FT臺灣永續高息（00961）上週受益人單週增幅高達55.98%，空降ETF人氣增幅榜冠軍。

00961將於7月16日除息，每單位將配發0.115元，依近日收盤價元計，平均年化配息率上看15%。今（15）日為最後買進日，在除息行情預期心理帶動下，昨（14）日市場買盤提前卡位。即便大盤受美股影響收黑，00961仍逆勢爆出50,047張大量，躍居全市場ETF成交量第四大，僅次於元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）三檔ETF，展現人氣與資金同步噴發的強勁態勢。

據最新統計，本週台股ETF受益人數增長情況出現顯著差異。其中，FT臺灣永續高息(00961) 以高達55.98%的週增幅脫穎而出，位居榜首。緊隨其後的是主動統一台股增長(00981A)，增幅為13.54%，以及聯邦台精彩50(009804)和主動群益台灣強棒(00982A)，增幅分別為8.29%和8.13%，反映出主動型ETF也持續吸引投資人的關注。

相較之下，其他熱門高股息ETF，如群益台灣精選高息(00919)與大華優利高填息30(00918)，增幅則相對平緩，分別為0.45%與0.28%。

FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻表示，台股多頭格局未變，主要受三大基本面利多支撐：一、6月出口創歷年單月新高，基本面動能強勁；二、除權息旺季吸引穩健型資金流入；三、新台幣升值趨勢引導外資回補，近月買超已逾兩千億元，籌碼面穩固。

展望後市，江明鴻指出，本週市場將聚焦美國CPI數據、中國第二季GDP，以及週四（17日）的台積電法說會，其營運展望將是牽動台股走勢的關鍵風向球。

江明鴻建議投資人，除持續鎖定AI伺服器、營運谷底翻揚等績優股外，亦可透過高股息ETF，在參與除息行情的同時，掌握科技產業成長契機，並為投資組合提供下檔保護。

富蘭克林華美投信提醒，旗下FT臺灣Smart（00905）、FT投資級債20+（00982B）亦將於明日同步除息，每單位分別配發0.1、0.052元，現金股利預計8月8日發放，投資人可把握今日最後買進機會。

本週台股ETF受益人數增幅

代碼 ETF名稱 本週受益人數增幅(%) 00961 FT臺灣永續高息 55.98 00981A 主動統一台股增長 13.54 009804 聯邦台精彩50 8.29 00982A 主動群益台灣強棒 8.13 00904 新光臺灣半導體30 3.77 00980A 主動野村臺灣優選 3.73 00875 國泰網路資安 1.78 0050 元大台灣50 1.68 00919 群益台灣精選高息 0.45 00918 大華優利高填息30 0.28

資料來源：台灣集中保管結算所 資料日期：2025.07.11

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。