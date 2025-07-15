00961衝上ETF人氣王！單周受益人暴增近萬戶、除息行情吸金動能爆發
單週受益人激增近萬戶、空降冠軍；最後買進日前夕成交量能放大，躍居第四大
台股除權息旺季進入高潮，高股息ETF成為市場資金追捧焦點。根據集保結算所最新數據，富蘭克林華美FT臺灣永續高息（00961）上週受益人單週增幅高達55.98%，空降ETF人氣增幅榜冠軍。
00961將於7月16日除息，每單位將配發0.115元，依近日收盤價元計，平均年化配息率上看15%。今（15）日為最後買進日，在除息行情預期心理帶動下，昨（14）日市場買盤提前卡位。即便大盤受美股影響收黑，00961仍逆勢爆出50,047張大量，躍居全市場ETF成交量第四大，僅次於元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）三檔ETF，展現人氣與資金同步噴發的強勁態勢。
據最新統計，本週台股ETF受益人數增長情況出現顯著差異。其中，FT臺灣永續高息(00961) 以高達55.98%的週增幅脫穎而出，位居榜首。緊隨其後的是主動統一台股增長(00981A)，增幅為13.54%，以及聯邦台精彩50(009804)和主動群益台灣強棒(00982A)，增幅分別為8.29%和8.13%，反映出主動型ETF也持續吸引投資人的關注。
相較之下，其他熱門高股息ETF，如群益台灣精選高息(00919)與大華優利高填息30(00918)，增幅則相對平緩，分別為0.45%與0.28%。
FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻表示，台股多頭格局未變，主要受三大基本面利多支撐：一、6月出口創歷年單月新高，基本面動能強勁；二、除權息旺季吸引穩健型資金流入；三、新台幣升值趨勢引導外資回補，近月買超已逾兩千億元，籌碼面穩固。
展望後市，江明鴻指出，本週市場將聚焦美國CPI數據、中國第二季GDP，以及週四（17日）的台積電法說會，其營運展望將是牽動台股走勢的關鍵風向球。
江明鴻建議投資人，除持續鎖定AI伺服器、營運谷底翻揚等績優股外，亦可透過高股息ETF，在參與除息行情的同時，掌握科技產業成長契機，並為投資組合提供下檔保護。
富蘭克林華美投信提醒，旗下FT臺灣Smart（00905）、FT投資級債20+（00982B）亦將於明日同步除息，每單位分別配發0.1、0.052元，現金股利預計8月8日發放，投資人可把握今日最後買進機會。
本週台股ETF受益人數增幅
|代碼
|ETF名稱
|本週受益人數增幅(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|55.98
|00981A
|主動統一台股增長
|13.54
|009804
|聯邦台精彩50
|8.29
|00982A
|主動群益台灣強棒
|8.13
|00904
|新光臺灣半導體30
|3.77
|00980A
|主動野村臺灣優選
|3.73
|00875
|國泰網路資安
|1.78
|0050
|元大台灣50
|1.68
|00919
|群益台灣精選高息
|0.45
|00918
|大華優利高填息30
|0.28
資料來源：台灣集中保管結算所 資料日期：2025.07.11
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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