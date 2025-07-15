殘酷真相！懶錢包：存0050、006208比00878、0056、00919能月領更多

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
摳摳以市值型ETF（0050、006208等）舉例，說明賣股與領息現金流本質無異，但賣股更有彈性、成本更低，長期報酬率也明顯領先高股息產品，提醒投資人投資重點應放在總報酬率。中央社
摳摳以市值型ETF（0050、006208等）舉例，說明賣股與領息現金流本質無異，但賣股更有彈性、成本更低，長期報酬率也明顯領先高股息產品，提醒投資人投資重點應放在總報酬率。中央社

台灣近年ETF投資風潮盛行，尤其高股息ETF如00878、0056、00919等，成為小資族、上班族、退休族心中「國民ETF」首選。大家憧憬著每月5萬、10萬元現金流，甚至靠股息買車、買房、提早退休。這股風潮不只在財經新聞、KOL社群討論中發酵，更讓「存股」、「領息」、「高殖利率」成為全民話題。

不過，懶錢包 Lazy Wallet 頻道主持人摳摳在最新影片中直言，高股息ETF真的適合所有追求財富自由的投資人嗎？其實投資真正該看重的不是配息頻率、殖利率，而是「總報酬率」以及如何靈活創造現金流。

摳摳以0050、006208等市值型ETF為例，說明雖然這類ETF配息不高，但若善用「賣股」，其實同樣能隨時創造現金流，且在靈活度與成本效益上更勝一籌。

她舉例，若持有10張30元的ETF，配息3元時領到3萬元現金，股價自動除息到27元。若改為賣出一張股票，同樣可得3萬元現金，剩餘9張，資產組合本質不變...兩者都是「把自己的投資領出來」。

進一步分析現金流來源，摳摳指出「賣股是自己主動賣出，領息則是經理人幫你賣，說穿了本質一樣。」差別在於主動賣股可精確掌握現金入帳時點，台灣ETF現金股利從除息到實際入帳，往往需等待近一個月，這段期間現金處於「零報酬」空窗期。

相較下，自行賣股最快兩天現金即到手，更有利於靈活運用。

她也提醒，高股息ETF頻繁配息不只帶來更多手續費及稅負成本，現金流也未必真正穩定。「配息多時閒置現金增加、配息少時又需另籌資金。」Coco點出，投資人常因心理帳戶效應，把股息當額外收入隨手花掉，卻對賣股過於保守，認為本金會越賣越少。但其實，ETF經理人在配息時同樣是在「變賣」投資部位，本質上並無不同。

在成本與賦稅層面，摳摳進一步分析，台灣資本利得免稅，賣股僅需負擔證交稅與券商手續費，且經常有折扣優惠。反觀領息，單筆超過2萬元還需繳交2.1%健保補充保費，入帳時間又較慢，對於追求效率與彈性的投資人來說，賣股無疑更為划算

不少投資人主張「領息比賣股安心、不怕賣在低點」。

摳摳則拆解這種心理「不論賣股還是配息，碰到空頭市場時，本質上都是在低點出場，差別只在於誰來賣。」

真正長遠的關鍵在於資產的「總報酬率」及提領率規劃，而非配息頻率高低。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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