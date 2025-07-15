00919遲遲未填息、金融股比例又高...該棄了？專家：ETF不是飆股看長線

上週提到00919配發股息了，領息雖然開心，但不少大大也擔心一些問題：「00919怎麼一直跌？不是高股息嗎？」、「換股之後金融股、航運股的比重變好高…」

確實在上個月換股以後，00919新增了國泰金、富邦金，而且一買就買好買滿，直接變成持股最高的前3檔股票，然後除了它們2檔之外，另一檔是中信金，依然是金控股，所以光是金融股就佔了35%的比重，等於00919現在至少就是3分之1以上的金控了。

有些大大可能就不想要這麼高比重的金融股，會有點焦慮，現在金融環境混亂，明年壽險金控又要接軌IFRS 17及ICS 2.0，為什麼這時候還選這麼高比重的金融股…

事實上，00919是採「完全複製法」來追蹤指數，原則上依追蹤指數，依照規則做調整，可以視為執行「選股邏輯」的例行公事，而這次的篩選剛好國泰金、富邦金的條件符合，自然就被納入成分股了，再加上原來就有的中信金，才讓金控的比重變成非常高。

至於航運股，我個人也是不太喜歡。但一樣是那句話，只要ETF還是照著選股邏輯來走，那不太需要擔心什麼，因為它也不是主觀意識憑感覺亂選的，就像我們觀察一檔個股，本質沒有改變才是最重要的，而對ETF來說，本質不變就是選股邏輯不變。

有大大會說，好～艾蜜莉說選股邏輯沒變，那為什麼最近00919一直沒填息？

我覺得填息這件事還是放長一點來看，現在ETF大多是季配息甚至是月配息，如果每次只要一除息就很擔心有沒有填息，那也太緊張了。

只要是長期持有或是平均成本買的不要過高，其實幾次沒填息也沒關係，ETF能維持本分加上我們繼續按照規劃來做，長期下要把過去的缺口都填息的機會還是很高。

就像0056已經成立了10幾年，而過去的這十幾年也幾乎都填息，但以前在出這檔ETF的時候，當時買的人會焦慮會不會填息嗎？

我想第一考量應該不會是這個，只是他們覺得這樣的配置符合他們的財務規劃，而照著規劃做，持有到現在的人，我相信多數人也都達到所謂的「零成本」了。

那都提到0056了，也稍微講一下00919的劣勢好了，不然怕有大大覺得我一直幫00919講話。

00919的成立時間是2022年底，跟0056比起來晚了15年，等於56多領了好幾年的股息，再加上成立的早，價差也賺得多，因此從以前累積到現在的「可分配收益」一定比00919還充裕很多，稍微看一下今日淨值：0056淨值35元，收益平準金5.35元、資本平準金4.65元；00919淨值21.51元，收益平準金1.41元、資本平準金5.1元。

兩者的資本利得（資本平準金）這一塊差不多，雖然00919略多一些，但成分股的股息所得是歸類在收益平準金這部分，這邊就明顯比0056少很多，再加上00919成立的時間是在台股萬點之上，一成立就是身處「高股息ETF」的大時代，要硬著頭皮且頻繁的配發年化殖利率10%的高股息才能展現競爭力。

問題是，光是靠「成分股配的股息」難以維持，所以當00919的收益平準金越來越少，未來還能不能配這麼高的股息，一切都決定在資本利得這一塊的「資本平準金」了，要是遇到股市反轉下跌，當然就不容易再配發10%以上的殖利率了。

但說到這個，不是要製造大大們的焦慮喔，可以想成是一個成年人和一個小學生，他們累積的閱歷一定有某種程度上的差異，而對我們來說最佳解還是「分散」，包括分散「時間點」投入、分散「標的」投入，不要重壓在單一時點、單一商品，搭配不同的ETF才是真正能提升安全性的做法。

最後，回過頭來看，ETF的設計不要把它當成飆股來買，而是像存錢罐一樣，慢慢累積，這次調整可以再問一下自己，投資目標是否有跟自己持有的ETF仍然在同一個方向上？是的話，就放寬心。

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