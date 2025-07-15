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若台積電（2330）倒了0050就會很慘？竹軒：產業會洗牌但市場還是在

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
台灣過去主力產業從農業、建築到科技，0050成分股也隨著時代不斷變化，主導市場的龍頭公司並非永遠不變。（本報系資料庫）
台灣過去主力產業從農業、建築到科技，0050成分股也隨著時代不斷變化，主導市場的龍頭公司並非永遠不變。（本報系資料庫）

很多人總是認為投資0050（006208）不如投資台積電。或是認為台積電倒了，0050就會很慘。

當然這裡的0050泛指台灣股票市場。（雖然僅只是台灣大型股市場，但長期以來一直被認為代表台灣市場）

事實上這是個近因偏誤，因為1990年以後台灣著重科技產業，外加0050成立時間在2003年（台灣市場已經以半導體為主），所以會讓人有那種科技產業等於市場的錯覺，甚至把台積電與台灣市場劃上等號。

偏偏證交所還助長這錯覺

因為加權指數他們最早只能查到1999年。

但實際上台灣過去也曾很長時間以農業為主，在加權指數1976年成立時，也差不多建築工業為主（十大建設時代）。

當時如果有追蹤市場的指數ETF，或是說當年有0050的話。那麼權重第一名肯定不是台積電，搞不好農業股或是十大建設時期的建築股權重都高於現在的台積電。

有人說台積電萬一衰退就很慘。

直接持有台積電股票的投資人當然是如此，但對於投資整個市場（或0050）的投資者，可能也沒什麼陣痛期，就如同過去農業轉型工業，工業轉型科技一樣，在這個產業衰退同時就有另一個產業異軍突起，並且迅雷不及掩耳，秋風掃落葉般成為市場主力。

而持有整個市場的投資人也能享受到這份轉型的報酬，就如同2008年左右那樣，雖然傳統長途電信業者衰退、傳統手機大廠跌落、傳統底片相機大廠跌出神壇同時，蘋果也異軍突起了。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 2330台積電 006208富邦台50 0050元大台灣50

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