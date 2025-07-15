36檔債券ETF 本周除息 吸引投資人回流

本周有36檔@@@債券ETF@@@除息，參與債券ETF除息吸引投資人續回流，上周債券ETF總投資人數增加3,150人，成長0.17%；受益人數超過千位者中，第一金優選非投債(00981B)人數成長率5.56%居冠；第一金優選非投債(00981B)將在本周五(18日)除息，月配息金額0.072元，按周一(14日)收盤價估年化配息率9.73%，也在本周36檔除息債券ETF排名首位，其餘本周除息債券ETF年化配息率逾7%者依序為：台新美元銀行債(00842B)、台新特選IG債10+(00980B)及凱基美國非投等債(00945B)等。

美國陸續公布各國關稅稅率，也引起近幾天市場行情波動，台灣投資人密切關注台灣最終適用稅率，股市震盪，投資人宜適度分散資金至穩健型資產，第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，留意關稅政策對經濟與通膨影響，市場預期聯準會將在下半年重啟降息循環，近期債券殖利率若見區間盤整，投資人宜把握分批進場非投資等級債券，迎接下半年降息資金行情。

此外，王心妤亦提醒，留意投資非投資等級債券信用風險，00981B追蹤指數排除最低評級CCC以下債券，同時只選優先債，並以成熟國家發行債券為主要投資標的，此外，藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合，亦能降低投資單一債券信用違約風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。