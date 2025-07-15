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11檔台股ETF 受益人創高 整體上周增加2.1萬人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11檔台股ETF受益人創新高(資料來源：CMoney)
11檔台股ETF受益人創新高(資料來源：CMoney)

根據集保戶股權分散7月11日最新統計資料顯示，上周新增一檔主動安聯台灣高息ETF(00984A)增加3,512人，使得總檔數來到74檔，總受益人近一周增加21,020人，總人數來到11,249,158人，2025年來增加1,023,322人。

雖然台股ETF受益人數上周並未創新高，不過仍有包括群益台灣精選高息(00919)、群益臺灣加權反1(00686R)、主動群益台灣強棒(00982A)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)等11檔受益人數創高。

整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，維持配息新高的00919表現出色連續上榜，四檔主動式台股ETF全數創新高，團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜最多，顯示出群益投信台股ETF團隊深獲投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，台股整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，不過仍須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局的關鍵企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，由於川普政府關稅政策逐漸明朗，美股指數一路攀升下，台股亦延續先前多頭氣勢。展望台股未來，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 ETF

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