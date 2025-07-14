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債券ETF買氣回籠 本周邁入除息尖峰 把握殖利率甜蜜點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
債券ETF本周邁入除息尖峰，共有36檔陸續除息，吸引投資人回流。（路透）
債券ETF本周邁入除息尖峰，共有36檔陸續除息，吸引投資人回流。（路透）

債券ETF本周邁入除息尖峰，共有36檔陸續除息，吸引投資人回流。根據統計，上周債券ETF總投資人數增加3,150人，成長0.17%，投資人開始回補長天期債券ETF，使得連六周的減少趨勢正式劃下休止符。

第一金優選非投債ETF（00981B）上周五（11日）公布最新的受益人數為5,258人，單周人數成長率5.56%居冠，該ETF將在本周五（18日）除息，月配息金額0.072元，依昨日收盤價估算，年化配息率為9.73%，在本周36檔除息的債券ETF排名居首。

其餘本周除息的債券ETF年化配息率逾7%的ETF，還包括：台新美元銀行債7.5%、台新特選IG債10+ 7.21%、及凱基美國非投等債7.05%等。

美國陸續公布各國關稅稅率，引起近幾天市場行情轉趨波動，台灣投資人更應密切關注台灣最終適用稅率，引發股市震盪。

市場專家建議投資人，宜適度分散資金至穩健型資產。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，預期美國公債殖利率，短時間將較難跳脫金融海嘯來的高位區間，債券殖利率仍具投資價值，加上今年金融市場波動加劇，投資組合納入美國中天期公債，可兼顧強化投資組合防禦力以及投資效率。

事實上，回顧2000年以來市場震盪時期，例如，2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，美國中天期公債不僅波動度低於長天期公債，報酬風險比還比長天期公債優異。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，投資人宜留意關稅政策對經濟與通膨的影響，市場預期聯準會將在下半年重啟降息循環，近期債券殖利率若見區間盤整，投資人宜把握分批進場布局非投資等級債券的機會，以迎接下半年降息的資金行情。

王心妤亦提醒，投資非投資等級債券宜留意信用風險，00981B追蹤指數排除最低評級CCC以下債券，同時只選優先債，並以成熟國家發行的債券為主要投資標的。

此外，藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合，亦能降低投資單一債券信用違約風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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