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首檔被動平衡ETF 29日開募

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
NYSE TPEx指數2017年以來表現
NYSE TPEx指數2017年以來表現

全台首檔被動式平衡型ETF- 平衡凱基美國TOP（00980T）將於7月29日至8月4日展開募集，股七債三的平衡配置，同時鎖定科技巨頭與美國中天期公債，並採每季換股、每月股債權重再平衡，適合投資新手建立核心配置、中長線投資人追求穩健增值，或是準退休族累積退休金。

凱基投信投資長彭炫通表示，關稅未定之下，市場波動難免，此時反而是良好的進場時機。至於投資人擔憂的匯率部分，彭炫通認為，投資是中長期的，過程之中一定都會遇到價格、匯率等等的周期性波動，但相較於這些動盪，投資標的本身有沒有投資價值更為重要。

以投資美國最有競爭力的前十大公司來說，這些都是以主導全球AI產業發展的企業，當美元弱勢之下，反而會更有國際競爭力，現階段投資人不應過度放大匯率，以免因小失大。

回測平衡凱基美國TOP追蹤NYSE TPEx美國Top股債平衡指數過去10年表現，可以發現2017年以來，追蹤指數繳出高達317%的累積報酬，不只打敗同時間那斯達克指數的283%累積報酬，也遙遙領先S&P 500指數的205%，顯示股票加上債券的資產配置，只要布局方向正確，股債比例配置得當，隨著拉長投資時間，所展現出來的上漲動能，有望超越單純追蹤股票的市場的指數表現。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊說明，七成的股票部位專注布局那斯達克指數中市值前十大的科技十巨頭，以截至5月底來說，包含Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等科技霸主。在AI資本支出軍備競賽中，科技巨頭更有機會在賽道上勝出；布局相關族群，可望更有機會掌握市值成長的果實。

至於平衡凱基美國TOP所追蹤指數的債券部位，則聚焦布局美國3-10年的中天期公債。平衡凱基美國TOP ETF研究團隊進一步說明，美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位區間，債券殖利率仍具投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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