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00984A掛牌 增添戰力

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

2025年被譽為「主動式ETF元年」，再迎新兵登場。安聯投信首度跨足主動式ETF市場，旗下首檔產品「安聯台灣高息成長主動式ETF」（00984A）昨（14）日正式在台灣證交所掛牌。

安聯投信總經理陳彥婷表示，跨足主動式ETF是延續安聯主動管理核心價值的重要里程碑，主動投資仍是應對市場波動與實現長期財富管理的關鍵策略。她指出，主動式ETF具靈活操作優勢，追求超越指數報酬，已逐漸受到全球投資人青睞。

隨著台股近年表現亮眼，新商品有助吸引國際資金，並為台灣市場注入新動能。安聯跨足主動式ETF，不僅是安聯環球投資首檔全球主動式ETF策略的開端，更成為首家響應台灣打造亞洲資產管理中心政策、實際落地發行ETF的外資投信，展現搶攻亞洲市場決心。

安聯投信投資長張惟閔表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

展望後市，張惟閔表示，從基本面觀察，台灣企業整體獲利動能依然穩健，預期2025年企業獲利有望維持雙位數成長；其中，電子類股盈餘成長幅度可望達20%至30%。

放眼下半年，張惟閔表示，就產業面，AI伺服器出貨已逐步進入放量期，有助帶動供應鏈營收與獲利同步成長。伺服器、高速運算與雲端資本支出持續擴張，台灣相關電子與半導體產業將是主要受惠者。非電子產業隨著關稅政策逐步明朗，內需導向與獲利穩健的企業亦有機會脫穎而出。

就國際議題上，張惟閔表示，下半年也有兩項關鍵利多值得關注。一是市場預期聯準會有望啟動降息循環，此將有助於全球資金回流風險性資產；二是「大而美法案」預計推動企業與個人減稅，對企業獲利與資本支出形成正向激勵，亦有助於消費動能回升，進一步帶動台灣供應鏈外溢效應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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