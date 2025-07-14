台股主動式ETF表現犀利 靈活操作績效超越大盤

隨著美股創高、聯準會釋出鴿派訊號，以及上市櫃6月營收普遍報喜，主動式台股ETF近期強勢吸金，績效也突出。其中，三檔主動式ETF近一周、近一月報酬雙雙打敗大盤，展現靈活操作的優勢；新掛牌的安聯台灣高息（00984A）更為市場添柴火。

三檔台股主動式ETF近一周、近一個月表現亮眼，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選，全數周、月漲幅都勝過大盤，表現亮眼。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，對於高股息ETF而言，目前正值台股除權息旺季，隨著全球資金配置來到轉折點，第3季將是布局台股的關鍵時點。歷史經驗顯示第3季布局台股將有助於參與成長與累積息收兩大資產。

台股主動式ETF表現

施政廷提醒，觀察今年來迄今，除息行情結果顯示填息成功率僅48.5%，科技股與傳統產業表現分化，面對高股息ETF投資應採取「股息打底、成長加值」策略，避免單純追求高殖利率而忽略成長潛力。

展望後市，主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，隨著雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，且AI科技應用加速推展，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求殷切，有助維繫台灣出口動能，加上國內半導體業持續投入高階製程研發及擴充產能，與企業朝向淨零及數位升級轉型，均有助增添產業成長動能。

在產業布局方面，仍看好先進製程、PCB/ABF龍頭、低軌衛星、AI伺服器等類股表現，非電產業則可留意生技、行動支付、運動休閒等類股。

綜合主動統一台股增長經理人陳釧瑤、主動野村臺灣優選經理人游景德表示，儘管短期仍有關稅與財報利空壓力，市場觀望情緒濃厚，但AI與半導體族群在輝達（NVIDIA）推新晶片、Amazon與Meta擴大ASIC產能等利多帶動下走勢強勁，台股仍具向上動能。

電子五哥營收亮眼，擴廠與備貨效應助攻下半年展望正向。

除權息旺季來臨，高殖利率股可望吸引資金避風，第3季若出現回檔，將是中長線布局好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。