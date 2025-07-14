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關稅陰霾不改多頭格局 富蘭克林華美投信：AI 需求、出口亮眼撐穩台股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國關稅政策變數，市場觀望氣氛濃厚。富蘭克林華美投信表示，雖然外部不確定性升溫，但在AI長期需求支撐及台灣出口數據亮眼加持下，台股基本面仍屬穩健。14日台股雖隨美股走跌，以22,614.97點作收，跌幅0.6%，但指數仍守穩5日線，顯示市場韌性猶存。

美國上周公布新一輪對等關稅清單，其中對銅材課徵高達50%關稅引發市場關注，但由於給予至8月初的協商緩衝期，市場解讀空間仍大。富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻觀察，全球主要股市對此消息反應平穩，費城半導體指數上漲0.87%，即便被課徵25%關稅的南韓KOSPI指數也逆勢大漲近4%，顯示市場對關稅議題已逐步消化。

江明鴻表示，從基本面來看，台灣6月出口總值達533.2億美元，不僅創下歷年單月新高，更是連續第20個月實現正成長，年增率達33.7%。江明鴻分析，目前台股具備三大利多：除了出口數據優於預期外，7月除權息行情可望帶動高殖利率股票表現，加上新台幣升值趨勢有利於吸引外資回補。不過投資人仍需留意關稅政策走向，以及企業第2季財報中匯損的影響程度。

江明鴻指出，台股目前雖面臨財報匯損與關稅兩大變數，但整體格局仍偏向樂觀。以三大法人合計數據統計，近半個月累計買超2,348億元；近日雖限於關稅不確定性，外資仍持續加碼，近一個月來外資普遍站在多方，累計買超2,289億元，顯示多方結構未被破壞。此外，日前大立光（3008）法說會雖公布高達42億的業外匯損，但股價反應平淡，呈現利空出盡的態勢，暗示市場對短期利空已有預備。

江明鴻展望後市認為，本周市場焦點將集中在美國CPI數據、中國大陸第2季GDP，以及17日的台積電（2330）法說會。台積電的展望將成為電子股，乃至於整體盤勢的風向球，市場將高度關注其在AI需求、先進製程進度及關稅影響下的最新看法。雖然財報季將加劇個股波動，但盤面上題材豐富，包括輝達（NVIDIA） GB200、蘋果iPhone 17等新品已進入拉貨前期，配合關稅豁免期限的延長，供應鏈備貨動能可望延續。

整體而言，在AI長線需求的強力支撐下，台股基本面依然穩固。江明鴻建議，面對短期震盪，投資人無須過度悲觀，任何因消息面引發的拉回，皆是逢低布局的良機。投資策略上，可持續鎖定AI伺服器供應鏈、營運自谷底翻揚，以及財報表現優於預期的績優個股，也可透過高股息ETF獲取收益。透過ETF投資工具，不僅能有效掌握AI、半導體等科技產業成長契機，更能在市場震盪時期獲得較佳的投資防護。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 台股

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