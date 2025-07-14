00984A 7月14日掛牌上市 再現台灣發展亞洲資產管理中心重要成果

又一國際資產管理公司正式進軍台灣ETF市場！安聯環球投資集團的安聯投信發行的集團全球第一檔主動式 ETF－安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金（00984A）7月14日在證交所掛牌上市，安聯環球投資集團選擇台灣做為全球首發市場，顯示國際資產管理機構對台灣資本市場發展的高度肯定與重視，並為金管會「亞洲資產管理中心」政策的重要成果，象徵台灣ETF市場持續多元創新，並積極擴大國際業者參與。

安聯投信舉辦盛大隆重的掛牌典禮，慶祝其推出的安聯台灣高息成長主動式ETF加入上市行列，證交所董事長林修銘蒞臨現場致詞表示，安聯投信在台灣已經深耕超過35年，過去以主動式資產管理著稱，截至目前，在台灣提供國人投資（含境內發行及境外代理）的基金超過300檔，規模超過新台幣1兆元，為台灣資產管理公司翹楚。安聯正式進軍台灣主動式ETF市場，讓安聯投信35年來所奠定的主動核心投資價值再創巔峰，更將為台灣主動式ETF市場增添創新能量。

林修銘表示，安聯集團選擇台灣作為全球第一檔主動式ETF的發行市場，是對台灣資本市場的發展給予高度肯定，顯示我國資本市場的規模、發展潛力與開放度、法規健全度，均極具國際吸引力與競爭力，深受全球頂尖資產管理機構的重視與肯定。這不僅象徵台灣在ETF市場近年的蓬勃發展，已具備亞太區的戰略關鍵地位，並成為國際集團重要成長引擎，同時也展現主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

安聯環球投資執行長Tobias Pross以影片致意表示，安聯作為主動投資者，進入主動式ETF領域是一個重要的里程碑，台灣作為安聯在亞太地區業務增長的基石，對業務戰略和產品創新至關重要，所以選擇在台灣市場推出全球首檔主動式ETF。安聯投信總經理陳彥婷表示，台灣市場近幾年表現亮眼，持續吸引越來越多國際投資人參與，儘管台灣主動式ETF市場剛起步，但相信此類型產品可提供給客戶更多元的投資選擇，也能為台灣資本市場帶來新的成長動能及契機。

自金管會2025年開放投信發行主動式ETF以來，包含7月14日上市的安聯台灣高息成長主動式ETF，合計共五檔主動式ETF在證交所上市掛牌，持續為台灣ETF市場注入成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。