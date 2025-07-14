快訊

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

台中學霸科展抄襲違反研究倫理 台大醫學系錄取資格遭撤銷

009810 7月16日掛牌上市 並得辦理融資融券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，保德信投信募集發行的PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF（009810）受益憑證，將於2025年7月16日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF標的指數為標普全球100指數(S&P Global 100 Index)，由S&P Dow Jones Indices LLC編製與維護。

該指數採自由流通市值加權，採樣母體來自標普全球1200指數(S&p Global 1200 Index)成分股，並根據全球業務覆蓋度、行業代表性、流動性和規模進行篩選，聚焦全球大型企業，涵蓋全球主要國家與產業，掌握全球股票市場中具有市場重要地位的跨國藍籌企業。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達188檔(含被動式ETF 183檔及主動式ETF 5檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 ETF

延伸閱讀

台新新光金將正式合併 新光金14日停止交易24日下市

不畏股災驚濤駭浪 第2季台股大戶和散戶人數同步增加

安聯00984A掛牌上市 迎接波動年代

安聯00984A掛牌上市 林修銘：國際對台灣資本市場發展高度肯定與重視

相關新聞

00933B、00725B 7月16日除息 年化配息率超過6.6%

台積電（2330）上周發放千億元股利，市場迎來資金活水，但川普關稅戰每日都有新劇碼，避險情緒升溫，債券ETF可見到買氣回...

台股ETF受益人數周增1.7萬人 債券ETF受益人終止連六減

上市櫃公司陸續公布營收，其中AI相關供應鏈表現亮眼，但台灣輸美關稅稅率遲未公布，台股仍呈區間震盪走勢，投資人則小量回補台...

全台首檔被動式平衡型ETF 00980T 追蹤指數打敗S&P 500與那指

美國對等關稅暫告段落，影響市場的最大變數暫時解除，有助延續市場正面情緒。凱基投信表示，隨著影響市場的最大變數告一段落，市...

「0056不夠用？」00919配息入帳…真星華：國際大廠00924新同學登場！

上周五00919發錢錢，讓見底的帳戶瞬間充盈起來。例行的00919，加上1位新同學00924來熟悉認識一下。 原本規劃第四季的0056，看了00919經理人謝明志的說法，加上00918的新聞，自我檢

比特幣飆升新天價 00909躍升海外ETF績效冠軍

上市公司持續購入比特幣，比特幣近幾周流入數十億美元，推升比特幣突破前波高點，連續第二天創新高，漲破11.8萬美元，國內唯...

換美元買美債 國泰 ETF 00687B淨流入12.7億元

美元上半年表現疲軟，五月以來新台幣兌美元狂升，一度見到28字頭，投資人搶換美元，加上美國10年期公債殖利率攀升至相對高點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。