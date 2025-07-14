009810 7月16日掛牌上市 並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，保德信投信募集發行的PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF（009810）受益憑證，將於2025年7月16日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF標的指數為標普全球100指數(S&P Global 100 Index)，由S&P Dow Jones Indices LLC編製與維護。

該指數採自由流通市值加權，採樣母體來自標普全球1200指數(S&p Global 1200 Index)成分股，並根據全球業務覆蓋度、行業代表性、流動性和規模進行篩選，聚焦全球大型企業，涵蓋全球主要國家與產業，掌握全球股票市場中具有市場重要地位的跨國藍籌企業。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達188檔(含被動式ETF 183檔及主動式ETF 5檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。