00933B、00725B 7月16日除息 年化配息率超過6.6%

台積電（2330）上周發放千億元股利，市場迎來資金活水，但川普關稅戰每日都有新劇碼，避險情緒升溫，債券ETF可見到買氣回流，國泰投信14日公告旗下國泰10Y+金融債（00933B）、國泰投資級公司債（00725B）兩檔債券ETF的收益分配公告，估算兩檔債券ETF將發出約24.2億元的債息，投資人若想參與此次除息，提醒7月15日就是最後申購日，發放債息日則是8月11日。

國泰10Y+金融債每受益權單位擬配發0.082元，以今日收盤價14.85元換算，單月配息率為0.55%，推估年化配息率為6.62%；國泰投資級公司債每受益權單位擬配發0.566元，以今日收盤價32.89元換算，單季配息率為1.72%，推估年化配息率為6.88%。兩檔將7月16日除息，8月11日為收益分配發放日。

國泰10Y+金融債經理人游日傑表示，投資人持續等待川普關稅的最新消息，股市處於觀望狀態，反觀債券ETF 00933B近日受益人則有增加趨勢，研判主要是兩大原因，一是金融債現階段價格低於長期平均，00933B每張價格目前不到一萬五，對長期存債族是一大利多，二是00933B是市面上首檔兼具月配息及收益平準金機制的金融債ETF，獲得每月有現金流規劃的投資人或退休族群青睞。

國泰投信ETF研究團隊分析，債券價值取決於債券品質，債券過往是法人機構、大戶資產配置的重要部位，最大因素是收益相對股市報酬容易估算，但今年以來美債因川普政策出現信心危機。不過卻還是可以看到，自去年9月聯準會（Fed）降息迄今年6月下旬，資金合計淨流入成熟國家債市金額超過4,100億美元，顯示債市殖利率逢高吸引長期資金進駐。在債種的選擇上，也可跟著川普政策走，川普重返白宮後，即主張對金融業放寬監管，並減少政府干預，意味未來銀行業營運效率可望更高，進一步支撐整體金融債的表現。

隨著Fed釋出更趨於平衡的政策訊號，加上美國與各國之間的關稅政策陸續明朗，估計關稅轉嫁效果可能有限，關稅逐漸變成假議題，投資回歸基本面，從聯準會上周公布的會議紀錄顯示，多數官員仍認為今年應該降息，只是對降息時機和幅度未有共識，而川普和Fed之間的衝突仍在，國泰投信建議投資人股債均衡配置，債券投資現階段回歸領息初衷，可趁債價仍低時分批進場，耐心等待9月後的降息契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。