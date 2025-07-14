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全台首檔被動式平衡型 ETF 00980T 7月29日展開募集

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國對等關稅暫告段落，影響市場的最大變數暫時解除，有助延續市場正面情緒。凱基投信表示，隨著影響市場的最大變數告一段落，市場可望回歸基本面，從美國企業第2季財報成績單來看，受惠AI供應鏈需求帶動，科技產業仍是最具成長動能的高能見度產業；若擔心對等關稅對企業成本的影響延後發酵，全台首檔被動式平衡型ETF- 平衡凱基美國TOP（00980T），同時布局科技巨頭與美國中天期公債，將是值得留意的投資方向。

回測00980T所追蹤的NYSE TPEx美國Top股債平衡指數過去十年表現，可以發現2017年以來，00980T所追蹤指數繳出高達317%的累積報酬，不只打敗同時間那斯達克指數的283%累積報酬，也遙遙領先S&P 500指數的205%，顯示股票+債券的資產配置，只要布局方向正確，股債比例配置得當，隨著拉長投資時間，所展現出來的上漲動能，有望超越單純追蹤股票的市場的指數表現。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出，平衡凱基美國TOP所追蹤指數所以能夠打敗代表美國市值500大企業的S&P 500指數，以及匯聚科技企業的那斯達克指數，在於均衡布局攻擊部位與防禦部位，成功打造長期投資的經典配置。透過配置七成的股票部位，打造投資組合的資本利得空間；搭配三成的債券部位，建立平衡波動的防禦力。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊進一步說明，七成的股票部位專注布局那斯達克指數中市值前十大的科技十巨頭，以截至5月底來說，包含輝達（NVIDIA）、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等科技霸主，都在平衡凱基美國TOP所追蹤指數的成份股之列。統計疫情以來那斯達克指數成分股市值變化，前十大企業市值增加了13.9兆美元，同一時間其他成分股市值增加則在4.6兆美元之譜，反映龍頭企業占據產業主導地位的情況下，更具競爭優勢，有利打造龐大現金流護城河，在AI資本支出軍備競賽中，科技巨頭更有機會在賽道上勝出；布局相關族群，可望更有機會掌握市值成長的果實。

平衡凱基美國TOP所追蹤指數的債券部位，則聚焦布局美國3-10年的中天期公債，平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位區間，債券殖利率仍具投資價值；加上今年金融市場波動加劇，回顧2000年以來市場震盪時期，例如2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，美國中天期公債不僅波動度低於長天期公債，報酬風險比還比長天期公債優異，顯見投資組合納入美國中天期公債，可兼顧強化投資組合防禦力以及投資效率。

平衡凱基美國TOP即將於7月29日至8月4日之間展開募集，股七債三的平衡配置，有助放大投資組合的攻擊力與防禦力；每季換股、每月股債權重再平衡，有助對焦投資方向不偏離，不論對於投資新手建立核心配置、中長線投資人追求穩健增值，或是準退休族累積退休金，都不失為投資優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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