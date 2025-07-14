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「0056不夠用？」00919配息入帳…真星華：國際大廠00924新同學登場！

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
00919本月現金入帳，讓帳戶瞬間回血，成為許多投資人配息日的開心小確幸。中央社
00919本月現金入帳，讓帳戶瞬間回血，成為許多投資人配息日的開心小確幸。中央社

上周五00919發錢錢，讓見底的帳戶瞬間充盈起來。例行的00919，加上1位新同學00924來熟悉認識一下。

原本規劃第四季的0056，看了00919經理人謝明志的說法，加上00918的新聞，自我檢視一下：

1、選擇0056只是為了自組月月配，淨值的老本雖然豐厚，若配太多仍有吃空的一天。不過已開始降息，加上成分股進貢，應該不至於花光，但意味著投資人能領的錢變少。

2、老同學00919的選股邏輯是精準高息，看到老師們的分析，今年成分股上繳股利貢獻約6%殖利率，等於未來一年的配息保底6%。若美國關稅政策雨過天晴，明年也許股市上漲，有足夠的資本利得可以配，那上看8%～9%是可以期待的。

所以，再觀察、想一想。

另外現學現賣，《有錢人想的和你不一樣》之有錢人思維想的很大。原本內心的真星華投顧公司，即日起躍升為科技園區，員工夥伴都升級為大廠。

真星華科技園區 投資規劃簡介

1、精密大廠00919：第一期建廠完畢後，將依照第一版計畫進行第二期擴廠，或按照第二版計畫引進新產業0056，持續評估。

2、ESG大廠00878：佔地大於00919第一期及原第二期基地總面積，持續穩定營運。

3、國際大廠00924：先設置一間籌備辦公室，籌劃未來第二園區的各項作業。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00924復華美國標普500成長ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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