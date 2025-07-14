比特幣飆升新天價 00909躍升海外 ETF 績效冠軍

上市公司持續購入比特幣，比特幣近幾周流入數十億美元，推升比特幣突破前波高點，連續第二天創新高，漲破11.8萬美元，國內唯一一檔與虛擬貨幣相關的ETF「國泰數位支付服務（00909）」成為第2季海外ETF績效冠軍，以23.7%報酬率之姿，超車「元大航太防衛科技（00965） 」的19%，同時狠甩第三名的「第一金太空衛星（00910） 」的16.61%，國泰費城半導體（00830）也有16%，中信日本半導體（00954）則位居第五名，報酬率15.4%。

機構投資人分析，四月以來市場雜訊頻傳，全球歷經股市海嘯，美股已重新站穩腳步，6月再創歷史高點，海外ETF同樣表現傑出，第2季報酬率由「國泰數位支付服務」的23.74%奪冠，主因和00909成分股息息相關，主要成分股囊跨美國散戶主要交易平台Robinhood，今年股價已漲幅150%以上、以及擁有穩定幣USDC題材的Coinbase交易所，股價今年漲幅超過五成，表現相當強勢。

但最重要的是，00909作為全台唯一一檔和虛擬貨幣供應鏈有關的ETF，成分股精準聚焦美國數位資產交易所、也有積極搶攻穩定幣市場的兩大支付平台Visa及Mastercard，以及比特幣持有大戶策略Strategy，截至第2季末，全球企業持有的比特幣，已較第1季增長23%，較2024年同期翻倍，數位資產已是法人持有資產中的重要版圖，而在台灣比特幣ETF尚未開放前，00909因交易簡單、買賣方便，具備獨家優勢，為幣圈投資新手，或對題材投資有興趣人士的唯一選擇。

市場對關稅議題已逐漸瞭解到川普政策的反覆性，股市表現終究要回歸題材面，美股從熊市邊緣反彈至近日新高點，資金逐漸重返美股，增強股市上漲信心，標普500、那指同步創新高，輝達市值站上4兆美元，市場好消息頻傳，比特幣因川普力捧，具備長線漲勢，海外ETF成為高股息、市值型ETF的另一資產配置明燈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。