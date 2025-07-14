快訊

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

國票金改選…旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

比特幣飆升新天價 00909躍升海外 ETF 績效冠軍

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
第2季海外ETF報酬排行榜。資料來源：CMoney，報酬以還原收盤價計算，統計至6/30。單位%，高瑜君／製表
第2季海外ETF報酬排行榜。資料來源：CMoney，報酬以還原收盤價計算，統計至6/30。單位%，高瑜君／製表

上市公司持續購入比特幣，比特幣近幾周流入數十億美元，推升比特幣突破前波高點，連續第二天創新高，漲破11.8萬美元，國內唯一一檔與虛擬貨幣相關的ETF「國泰數位支付服務（00909）」成為第2季海外ETF績效冠軍，以23.7%報酬率之姿，超車「元大航太防衛科技（00965） 」的19%，同時狠甩第三名的「第一金太空衛星（00910） 」的16.61%，國泰費城半導體（00830）也有16%，中信日本半導體（00954）則位居第五名，報酬率15.4%。

機構投資人分析，四月以來市場雜訊頻傳，全球歷經股市海嘯，美股已重新站穩腳步，6月再創歷史高點，海外ETF同樣表現傑出，第2季報酬率由「國泰數位支付服務」的23.74%奪冠，主因和00909成分股息息相關，主要成分股囊跨美國散戶主要交易平台Robinhood，今年股價已漲幅150%以上、以及擁有穩定幣USDC題材的Coinbase交易所，股價今年漲幅超過五成，表現相當強勢。

但最重要的是，00909作為全台唯一一檔和虛擬貨幣供應鏈有關的ETF，成分股精準聚焦美國數位資產交易所、也有積極搶攻穩定幣市場的兩大支付平台Visa及Mastercard，以及比特幣持有大戶策略Strategy，截至第2季末，全球企業持有的比特幣，已較第1季增長23%，較2024年同期翻倍，數位資產已是法人持有資產中的重要版圖，而在台灣比特幣ETF尚未開放前，00909因交易簡單、買賣方便，具備獨家優勢，為幣圈投資新手，或對題材投資有興趣人士的唯一選擇。

市場對關稅議題已逐漸瞭解到川普政策的反覆性，股市表現終究要回歸題材面，美股從熊市邊緣反彈至近日新高點，資金逐漸重返美股，增強股市上漲信心，標普500、那指同步創新高，輝達市值站上4兆美元，市場好消息頻傳，比特幣因川普力捧，具備長線漲勢，海外ETF成為高股息、市值型ETF的另一資產配置明燈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

比特幣 ETF

延伸閱讀

廣宇礦機接單熱 挹注營收

曾辦京華城案...陳佩琪「恭喜」她升官 曝住家被抄：怕人頭落地

投資人擺脫關稅擔憂 道瓊漲192點、史指那指再創新高

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

相關新聞

高息型ETF包辦買超前三名…官股7月大買高息ETF 一次看懂國家隊布局

在全球金融市場籠罩在對等關稅高度不確定性的陰影下，台股投資人的避險情緒明顯升溫。市場觀察，向來被視為政策指標的官股資金，近期悄然將投資重心轉向高股息ETF，引發市場關注。 CMoney最新數據顯

換美元買美債 國泰 ETF 00687B淨流入12.7億元

美元上半年表現疲軟，五月以來新台幣兌美元狂升，一度見到28字頭，投資人搶換美元，加上美國10年期公債殖利率攀升至相對高點...

安聯00984A掛牌上市 林修銘：國際對台灣資本市場發展高度肯定與重視

安聯臺灣高息成長主動式 ETF（00984A）掛牌上市7月14日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，證交所董事長林修銘表示，熱...

安聯環球投資全球首檔主動式 ETF 00984A掛牌上市 迎接波動年代

2025年主動式ETF元年再添生力軍。主動式專家安聯投信跨足主動式ETF，首檔基金00984A於14日在台灣證券交易所正...

00961年化配息率 誘人

富蘭克林華美FT臺灣永續高息（00961）挾年化配息率15%的首配力道，上周五（11日）成交量能大爆發，以36,783張...

台股ETF帶勁 伺機進場

半導體龍頭輝達市值正式突破4兆美元，AI成長動能強勁，台股相關AI主流股自然表現亮眼。觀察近三月原型台股ETF績效前十強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。