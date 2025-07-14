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安聯00984A掛牌上市 林修銘：國際對台灣資本市場發展高度肯定與重視

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯環球投資全球首檔主動式ETF-安聯台灣高息成長主動式ETF 00984A 掛牌上市典禮。（左起）安聯投信投資長張惟閔、安聯投信總經理陳彥婷、臺灣正交易所董事長林修銘、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇及安聯投信營運長黃麗英。（記者廖賢龍/攝影）
安聯環球投資全球首檔主動式ETF-安聯台灣高息成長主動式ETF 00984A 掛牌上市典禮。（左起）安聯投信投資長張惟閔、安聯投信總經理陳彥婷、臺灣正交易所董事長林修銘、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇及安聯投信營運長黃麗英。（記者廖賢龍/攝影）

安聯臺灣高息成長主動式 ETF（00984A）掛牌上市7月14日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，證交所董事長林修銘表示，熱烈歡迎安聯投信正式加入台灣 ETF 發行人的行列。這是安聯投信所屬的安聯環球投資集團在全球發行的第一檔主動式 ETF，安聯集團選擇以台灣作為全球首發市場，顯示對台灣資本市場發展的高度肯定與重視。

林修銘表示，安聯投信在台灣已經深耕超過35年，過去以主動式資產管理著稱，截至目前，在台灣提供國人投資（含境內發行及境外代理）基金超過300檔，規模超過新台幣1兆元，為台灣資產管理公司翹楚；其中，台股主動式共同基金規模也將近900億元，居國內投資股票型基金市占第一。此外安聯投信及所管理的基金也多次獲得基金大獎的肯定，包含傑出基金金鑽獎，以及證交所頒發的「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳獎」等，顯示在經營績效、永續發展及社會責任等各方面均獲得肯定。

安聯正式進軍台灣主動式 ETF 市場，將讓安聯投信35年來所奠定的主動核心投資價值再創巔峰，開啟主動式基金與資本市場連結的新的篇章。另一方面，安聯集團選擇台灣作為全球第一檔主動式 ETF 的發行市場，更是對台灣資本市場的發展給予高度肯定。顯示我國資本市場的規模、發展潛力與開放度、法規健全度，均極具國際吸引力與競爭力，深受全球頂尖資產管理機構的重視與肯定。這不僅象徵台灣在 ETF 市場近年的蓬勃發展，已具備亞太區的戰略關鍵地位，並成為國際集團重要成長引擎，同時也展現主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

台灣 ETF 市場自 2003 年起步以來，已快速成長為亞洲前三大市場，總規模超過新台幣6兆元，證交所自2025年5月起，已有多檔主動式 ETF 陸續掛牌上市，包含今日上市的安聯臺灣高息成長主動式 ETF（00984A）已合計有五檔，展現主管機關與全體業者對創新商品的高度支持與執行力。

感謝安聯投信選擇台灣作為安聯環球投資集團全球首檔主動式 ETF 的上市地。臺灣證券交易所將持續攜手主管機關與產業夥伴，共同打造創新、穩健、具國際競爭力的 ETF 生態系，推動台灣資本市場邁向下一個高峰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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