安聯00984A掛牌上市 林修銘：國際對台灣資本市場發展高度肯定與重視

安聯臺灣高息成長主動式 ETF（00984A）掛牌上市7月14日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，證交所董事長林修銘表示，熱烈歡迎安聯投信正式加入台灣 ETF 發行人的行列。這是安聯投信所屬的安聯環球投資集團在全球發行的第一檔主動式 ETF，安聯集團選擇以台灣作為全球首發市場，顯示對台灣資本市場發展的高度肯定與重視。

林修銘表示，安聯投信在台灣已經深耕超過35年，過去以主動式資產管理著稱，截至目前，在台灣提供國人投資（含境內發行及境外代理）基金超過300檔，規模超過新台幣1兆元，為台灣資產管理公司翹楚；其中，台股主動式共同基金規模也將近900億元，居國內投資股票型基金市占第一。此外安聯投信及所管理的基金也多次獲得基金大獎的肯定，包含傑出基金金鑽獎，以及證交所頒發的「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳獎」等，顯示在經營績效、永續發展及社會責任等各方面均獲得肯定。

安聯正式進軍台灣主動式 ETF 市場，將讓安聯投信35年來所奠定的主動核心投資價值再創巔峰，開啟主動式基金與資本市場連結的新的篇章。另一方面，安聯集團選擇台灣作為全球第一檔主動式 ETF 的發行市場，更是對台灣資本市場的發展給予高度肯定。顯示我國資本市場的規模、發展潛力與開放度、法規健全度，均極具國際吸引力與競爭力，深受全球頂尖資產管理機構的重視與肯定。這不僅象徵台灣在 ETF 市場近年的蓬勃發展，已具備亞太區的戰略關鍵地位，並成為國際集團重要成長引擎，同時也展現主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

台灣 ETF 市場自 2003 年起步以來，已快速成長為亞洲前三大市場，總規模超過新台幣6兆元，證交所自2025年5月起，已有多檔主動式 ETF 陸續掛牌上市，包含今日上市的安聯臺灣高息成長主動式 ETF（00984A）已合計有五檔，展現主管機關與全體業者對創新商品的高度支持與執行力。

感謝安聯投信選擇台灣作為安聯環球投資集團全球首檔主動式 ETF 的上市地。臺灣證券交易所將持續攜手主管機關與產業夥伴，共同打造創新、穩健、具國際競爭力的 ETF 生態系，推動台灣資本市場邁向下一個高峰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。