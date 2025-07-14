高息型ETF包辦買超前三名…官股7月大買高息ETF 一次看懂國家隊布局
在全球金融市場籠罩在對等關稅高度不確定性的陰影下，台股投資人的避險情緒明顯升溫。市場觀察，向來被視為政策指標的官股資金，近期悄然將投資重心轉向高股息ETF，引發市場關注。
CMoney最新數據顯示，七月以來官股券商大舉加碼高息型ETF。其中，以元大高股息（0056）最受青睞，買超量達24,926張，穩居買超榜首；新秀FT臺灣永續高息（00961）緊追在後，以16,095張的買超量位居第二；群益台灣精選高息（00919）則以11,601張的買進量搶下第三名。
值得注意的是，在官股買超前十大標的中，高息型與債券類ETF占據七席，顯示國家隊正積極布局具備穩定收益的投資標的。其餘進入前十大的包括：元大台灣50（0050）買超11,140張、國泰10Y+金融債（00933B）買超9,958張、主動統一台股增長（00981A）買超8,541張等。
7月以來官股買進前10大台股ETF
|排名
|代號
|股票名稱
|買進張數（張）
|1
|0056
|元大高股息
|24926
|2
|00961
|FT臺灣永續高息
|16095
|3
|00919
|群益台灣精選高息
|11601
|4
|0050
|元大台灣50
|11140
|5
|00933B
|國泰10Y+金融債
|9958
|6
|00981A
|主動統一台股增長
|8451
|7
|00687B
|國泰20年美債
|5721
|8
|00982A
|主動群益台灣強棒
|4104
|9
|00679B
|元大美債20年
|3558
|10
|00981B
|第一金優選非投債
|3546
資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.11
投信業者分析，官股此波加碼高息ETF的動作，反映了市場避險需求升溫。在美國前總統川普頻頻放話調整關稅政策之際，官股選擇布局高股息ETF，不僅能獲取穩定現金流，更能降低投資組合波動度。
市場人氣也隨著官股動向出現明顯變化。特別是FT臺灣永續高息（00961），憑藉15%的優異年化配息率，7月11日單日成交量突破3.6萬張，一舉超越多檔老牌ETF，躍升為當日市場第三大成交量ETF，僅次於0050與00919。
「當前市場充滿不確定性，投資人更應該關注具備收益保障的投資標的。」理財專家建議，可將官股青睞的高息ETF納入投資組合，以因應市場波動帶來的挑戰。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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