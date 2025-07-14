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高息型ETF包辦買超前三名…官股7月大買高息ETF 一次看懂國家隊布局

聯合新聞網／ 綜合報導
在對等關稅變數衝擊下，台灣官股資金明顯加碼高息ETF，7月以來買超前兩大為元大高股息（0056）與FT臺灣永續高息（00961），其中00961單日成交量一度突破3.6萬張，顯示市場避險與穩定收益需求同步升溫。中央社
在對等關稅變數衝擊下，台灣官股資金明顯加碼高息ETF，7月以來買超前兩大為元大高股息（0056）與FT臺灣永續高息（00961），其中00961單日成交量一度突破3.6萬張，顯示市場避險與穩定收益需求同步升溫。中央社

在全球金融市場籠罩在對等關稅高度不確定性的陰影下，台股投資人的避險情緒明顯升溫。市場觀察，向來被視為政策指標的官股資金，近期悄然將投資重心轉向高股息ETF，引發市場關注。

CMoney最新數據顯示，七月以來官股券商大舉加碼高息型ETF。其中，以元大高股息（0056）最受青睞，買超量達24,926張，穩居買超榜首；新秀FT臺灣永續高息（00961）緊追在後，以16,095張的買超量位居第二；群益台灣精選高息（00919）則以11,601張的買進量搶下第三名。

值得注意的是，在官股買超前十大標的中，高息型與債券類ETF占據七席，顯示國家隊正積極布局具備穩定收益的投資標的。其餘進入前十大的包括：元大台灣50（0050）買超11,140張、國泰10Y+金融債（00933B）買超9,958張、主動統一台股增長（00981A）買超8,541張等。

7月以來官股買進前10大台股ETF

排名代號股票名稱買進張數（張）
10056元大高股息24926
200961FT臺灣永續高息16095
300919群益台灣精選高息11601
40050元大台灣5011140
500933B國泰10Y+金融債9958
600981A主動統一台股增長8451
700687B國泰20年美債5721
800982A主動群益台灣強棒4104
900679B元大美債20年3558
1000981B第一金優選非投債3546

資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.11

投信業者分析，官股此波加碼高息ETF的動作，反映了市場避險需求升溫。在美國前總統川普頻頻放話調整關稅政策之際，官股選擇布局高股息ETF，不僅能獲取穩定現金流，更能降低投資組合波動度。

市場人氣也隨著官股動向出現明顯變化。特別是FT臺灣永續高息（00961），憑藉15%的優異年化配息率，7月11日單日成交量突破3.6萬張，一舉超越多檔老牌ETF，躍升為當日市場第三大成交量ETF，僅次於0050與00919。

「當前市場充滿不確定性，投資人更應該關注具備收益保障的投資標的。」理財專家建議，可將官股青睞的高息ETF納入投資組合，以因應市場波動帶來的挑戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 ETF 00961臺灣ESG永續高息

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