台股ETF帶勁 伺機進場

半導體龍頭輝達市值正式突破4兆美元，AI成長動能強勁，台股相關AI主流股自然表現亮眼。觀察近三月原型台股ETF績效前十強，績效都逾二成，幾乎都由台股科技型ETF霸榜，看好AI趨勢的投資人，可伺機切入或以定期定額布局。

受惠AI概念股大漲，聚焦科技股的相關ETF價格也水漲船高，其中中信小資高價30ETF（00894）漲幅近三成居冠。中國信託投信表示，00894專注篩選台股中具備高股價動能與獲利能力企業，其中多檔成分股如緯穎、奇鋐、智邦、廣達等，皆為AI伺服器供應鏈關鍵企業，正受惠北美四大雲端服務大廠（CSP）大舉擴增AI資本支出與自研晶片需求。

值得一提的是，00894長期定期定額的報酬表現亮眼。自2016年指數成立以來，採定期定額投入的累積報酬率高達157.1%，優於台灣50指數的127.4%，顯示其在震盪市中具備強勁抗波動能力與長期投資價值。

富邦台灣半導體ETF近三月績效24.2%居次。富邦投信指出，台股下半年方向，科技領域仍將是資金焦點，全球對AI應用加速布局，尤其關稅不確定性高漲的環境下，資本投入更為集中，根據台灣5月出口與月營收，顯見台股AI地位持續提升。

本波關稅與美元匯損對基本面的衝擊多反映在股市後，第一波資金明顯回歸電子權值股，顯見投資焦點又重回長線AI科技主軸，後續關注Blackwell晶片產量與下游OEM廠商伺服器機架出貨動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。