00961年化配息率 誘人

富蘭克林華美FT臺灣永續高息（00961）挾年化配息率15%的首配力道，上周五（11日）成交量能大爆發，以36,783張創下掛牌以來新高，一舉超越元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878），成為當日全市場ETF成交量第三名，僅次於元大台灣50（0050）與群益台灣精選高息（00919）。

不僅散戶追捧00961，代表國家隊態度的八大官股券商近期也對00961青睞有加。CMoney統計，自7月1日至11日，官股券商已大舉買進16,095張，推升00961迅速竄升為本月以來官股買超ETF的第二名，僅次於同於7月配息的元大高股息的24,926張。

市場分析師指出，00961之所以能吸引市場目光，關鍵在於首次配息時展現累積的雄厚配息實力。

這檔ETF自2024年10月成立以來，已累積近八個月的資本利得與股息，成分股包括長榮、陽明等高殖利率航運股，也納入健鼎、華碩等高股息科技股，因此首次配息即公告每單位0.115元、預估年化配息率高達15%的亮眼成績，吸引資金追逐。

00961在1日公告配息後，立即引爆市場交易熱潮，每日平均成交張數激增。CMoney統計，00961近三周的日均成交張數從1,196張，暴增六倍到6,628張，再擴增近三倍至18,053張。

法人表示，在當前全球市場波動加劇的環境下，投資人尋求能提供穩定現金流的避風港。

00961兼具高股息與永續ESG雙重題材，成分股經過嚴格篩選，在多頭市場能參與成長，在市場修正時則相對抗跌，適合做為核心資產長期持有。

富蘭克林華美投信提醒，除了00961之外，旗下FT臺灣Smart（00905）、FT投資級債20+（00982B）也將於7月16日同步除息、現金股利預計於8月8日入帳。今（14）日距離最後買進日僅剩兩天，投資人可把握機會，搭上這班配息列車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。