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槓桿、產業ETF 四檔熱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨著美股持續走揚、美國半導體族群動能強勁，槓桿型與產業型ETF再受市場青睞。期元大美元指正2（00683L）布局美元指數反映資金動向，國泰費城半導體（00830）則緊扣AI與高階晶片題材，成為投資人追蹤美股主流趨勢的重要工具，相關權證可伺機布局。

市場法人分析，輝達（NVIDIA）日前股價盤中創下歷史新高，市值突破4兆美元，成為全球首家跨越此門檻的企業，增速超越蘋果與微軟，也為美國第三家市值突破3兆美元的企業。

根據彭博統計，微軟、Meta、亞馬遜與Alphabet等四大科技巨頭貢獻輝達逾四成營收，且未來數個會計年度的資本支出預估將達3,500億美元，高於今年的3,100億美元，顯示對輝達晶片需求依然強勁。

IDC預估，至2028年全球AI基礎設施總支出將突破2,000億美元，輝達作為AI算力晶片領導廠商，營運動能持續增溫。另外，美國6月非農就業數據優於預期，勞動市場展現韌性，推升標普500與那斯達克指數同步創高，道瓊亦逼近前高。美元走強之際，聯準會主席鮑爾釋出貨幣政策彈性訊號，多位官員偏鴿發言，進一步強化市場對降息的期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 美國 晶片

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