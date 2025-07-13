00888廣納半導體、科技以及金融產業 迎除權息旺季

近期盤勢，美國科技股AI巨頭創新高，科技股成為主要推升美股的動能，台股因此受激勵，值得留意市場資金仍持續青睞重要權值、AI與半導體等族群。在AI、半導體等第3季產業基本面狀況正向，出貨順暢，有利支撐台股第3季表現。

永豐台灣ESG ETF（00888）將投資的重點產業擺在半導體58.9%、金融8.7%，除息月分則是在每年的1月、4月、7月及11月，每年的3月、6月、9月、12月的最後一個日曆日為收益評價日。

值得留意的是，00888前三大成分持股比重，囊括了台灣半導體、科技以及金融產業，尤其是半導體比重更超過一半。台積電（2330）7月17日即將召開法說會，除了期待未來訊息，持有台積電較多的ETF，也有望受惠，在半導體、科技等相關產業領漲台股的現況下，00888亦能有機會同時參與台股漲勢行情。

永豐台灣ESG ETF經理人蔡長琛表示，00888除了兼具主流商機外，亦能參與台股趨勢產業成長紅利，目前核心持股涵蓋半導體、車用電子、金融等標的，對於看好AI、電動車、半導體未來發展的投資人，可作為長期累積資產的投資標的。該ETF於7月23日為最後買進日，在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

面對在市場不確定性高，投資人仍要注意股市波動風險依然存在，建議可選擇權值ETF來分散單一個股風險，以00888為例，一次就能涵蓋數十檔個股，參與台股投資契機，且重視企業收益，順應市場趨勢風潮，相當適合投資人作為長期持有標的，短期受到經濟景氣影響下，震盪修正難免，宜採分批進場策略，來分散市場風險。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。