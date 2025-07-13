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00918「超配事件」是所有高股息ETF的共業？陳重銘：報酬率高當然繼續存

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
00918高股息ETF「股利超配」事件震撼市場，金管會出手規範配息來源，未來配息勢必回歸成分股本質。雖然00918配息將縮水，但上市以來總報酬率依舊領先其他標的，凸顯資本成長與長期投資價值。中央社
00918高股息ETF「股利超配」事件震撼市場，金管會出手規範配息來源，未來配息勢必回歸成分股本質。雖然00918配息將縮水，但上市以來總報酬率依舊領先其他標的，凸顯資本成長與長期投資價值。中央社

00918出事了？「股利超配」遭金管會揪出，00918下次配息添變數！

其實高股息ETF只要配息超過6%，就需要拿資本利得、平準金...來充數。

這次事件後，00918配息肯定是會縮水的，其它高股息也會用相同標準來對待，所以一樣會縮水，0056、00713最近一次配息，也已經縮水了。

國內的高股息太過競爭，才會出現配息「一山還比一山高」，但這並不是好的現象，因為很多的配息都是來自本金。

金管會這次出來約束，我是雙手雙腳贊成的。

網路上有聲音覺得金管會管太多，投資人領息總好過被詐騙！這個說法並沒有看見全貌。

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因為高配息只是幻術，一直動用資本利得來美化配息。其實等到將來資本利得用光後，配息恐怕會大幅縮水，一直以為可以領高息的投資人反而受到傷害。

這次藉由00918，將高股息ETF的配息重回正軌，好事一件。

大家不妨想想，成份股的配息不到6%，為何ETF可以給你10%？投信自掏腰包嗎？還是拿你的錢來配給你呢？

這次並非00918單一事件，其實是所有高股息ETF的共業。

趁這個機會，大家也可以導正投資的觀念，配息可能來自本金，所以看「總報酬率」才是最真實的。

00918往後的配息肯定會縮水的，還能夠繼續存嗎？看看上市以來的報酬表現，勝過0056跟00713喔！

00918上市不到3年，報酬率分別勝0056、00713達14%、18%，平均一年非別勝5%~6%，表現確實較佳。

00918報酬率明顯較高，表示本金的成長更快，當然就繼續存啊！

高殖利率其實是幻術（因為會拿你的錢配息給你），高報酬率才是真的...

◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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