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換美元買美債 債券ETF淨流入達95.1億元 00687B淨流入12.7億元最多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美元上半年表現疲軟，5月以來新台幣兌美元狂升，一度見到28字頭，投資人搶換美元，加上美國10年期公債殖利率攀升至相對高點，美債曙光乍現，國泰投信旗下長天期美國公債國泰20年美債（00687B）11日發放第2季配息，有26萬名投資人受惠，配息總共發出超過新台幣22億元。00687B上周淨流入達12.7億元，市場逢低買進。

國泰20年美債ETF經理人江宇騰表示，債市雖有曙光，但市場雜音還是不少，現階段在利率仍高之下，債券價格已接近探底，投資人可把握機會加碼布局，加上今年應該至少還有2碼降息空間，時間估計會落在9月及12月，美債可望還有表現機會。

江宇騰補充，為了讓投資人在投資上有更多元的選擇，今年初國泰投信攜手櫃買中心推出國泰20年美債+櫃U（加掛美元受益憑證）（00687C），00687C為全台第一檔以美元級別在櫃買中心掛牌的ETF，持有美元的投資人，直接用美元就能投資，增加投資便利性。

國泰投信分析，降息牛步，上半年全台債券ETF淨流出超過900億元，但隨著關稅政策逐漸明朗，投資人對美元資產信心回升，加上美元弱勢，觀察到有換美元買美債的跡象，上周資金回流債券資產的現象特別顯著，上周截至7月9日，債券ETF淨流入已達95.1億元，其中以00687B流入12.7億元最多，顯見00687B、00687C為投資人選擇債券ETF的重要標的。

國泰投信認為，隨著Fed釋出更趨於平衡的政策訊號，加上美國與各國之間的關稅政策不確定性減緩，估計關稅轉嫁效果應該有限，且屬於「暫時性」衝擊，通膨壓力不會如預期般劇烈，此外，美國就業市場也傳出好消息，美國6月非農就業報告就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人，截至6月28日，初領失業救濟金人數也減少4,000人，種種跡象研判美國經濟仍具有韌性，美元資產危機警報已逐漸解除，目前還在降息周期，股債都會有表現空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 債券ETF

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