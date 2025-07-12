關稅揭榜台灣仍缺席 00922經理人：小資價市值型 ETF 受矚目

美國對台關稅持續懸而未決，國泰投信表示，關稅不只是台灣的問題，不需過度放大關稅疑慮，何況美國總統川普反覆不定，即使宣布後還是有轉圜的談判空間，台灣在基本面以及AI題材上有巨大優勢可與對手競爭，對台股長線正向看法不變。9日半導體龍頭輝達市值正式突破4兆美元，AI成長動能強勁，台灣身為半導體大國，規模成長快速的市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922），成分股有近七成權重都是輝達概念股，可望成為重點受惠的ETF。

國泰台灣領袖50ETF經理人蘇鼎宇表示，全球AI算力的爆發式需求為輝達高階晶片以及伺服器帶來強勁的出貨潮，由於台灣有多家台廠與輝達有緊密合作，當中更扮演產業鏈關鍵角色，包括台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、華碩、緯創等，都是輝達市值破紀錄的重要推手，旗下最新AI伺服器GB300 NVL72已正式出貨，預計整體出貨會在第4季明顯放量。此外如國泰金致力數位轉型，與輝達合作訓練台灣在地金融知識的大型語言模型，開啟AI驅動智慧金融服務時代。顯見在AI時代下，不只是科技業，台灣各產業龍頭也與時俱進，持續致力AI應用，鞏固產業競爭力，也讓台股更具投資價值。00922網羅最具競爭力的50檔台股，發揮ETF投資本質，不過份單壓個股，為投資人在股市波動較大期間提供風險保護作用。

國泰投信ETF研究團隊表示，市場現在對關稅的反應已較為冷靜，川普說法多次反覆、朝令夕改，因此短期投資應審慎而行，鎖定長線具投資潛力的標的，以定期定額方式布局；以台股20年來的數據估算，如果每個月堅持定期扣款一萬元，累積到今年5月報酬率達253%，代表投入僅240萬元，但投資成果有望累積至848萬元，複利效果驚人。而00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，與台股加權指數關係係數達0.99，11日00922收盤價落在每股21.33元，換算一張約兩萬多元，格外受到小資族青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。