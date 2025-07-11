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高股息vs.市值型ETF 挑選教戰

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
著眼於下半年該如何投資，市值型ETF、高股息ETF該如何挑選，法人建議，目前仍存在不確定性，上述兩種類型ETF可應用於不同的風險分擔，各有好處。聯合報系資料照
著眼於下半年該如何投資，市值型ETF、高股息ETF該如何挑選，法人建議，目前仍存在不確定性，上述兩種類型ETF可應用於不同的風險分擔，各有好處。聯合報系資料照

上半年台股因應美國關稅不確定因素，一度重挫，如今時序邁入7月，市場著眼於下半年該如何投資，對許多散戶而言，ETF正是分攤風險的最佳選擇，但市值型ETF、高股息ETF該如何挑選，法人建議，目前仍存在不確定性，上述兩種類型ETF可應用於不同的風險分擔，各有好處。

台股高息ETF不僅能作為收益來源，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，是以存股領息為目標或是訴求穩健參與行情的投資者，可考慮納入配置的標的。

復華投信表示，第3季進入台股除息旺季，殖利率題材將吸引資金關注，有機會為股價及高股息ETF帶來表現機會，且電子股市值居台股產業權重之冠，台廠供應鏈在此波AI應用扮演重要關鍵角色，有機會進一步挹注股價及配息表現，建議透過科技高股息ETF，同步掌握半導體、電腦及周邊設備、電子零組件等產業成長契機。

富邦投信指出，高股息ETF成分股受到除息日落點影響，下半年通常會提高內需類股或金控類股的比重，與電子股相比較不受到對等關稅影響，投資人不妨在觀察高股息ETF換股完成後的成分股，依照自身投資策略以及配息紀錄將高股息ETF納入持股名單。

而市值型ETF部分，由於目前市場仍存在關稅及匯率變動等不確定因素，增添大盤波動及類股輪動的可能性，若是想參與行情的投資人，可挑選市值型ETF，因應資金流向及行情趨勢，進而進行配置。

市值型ETF通常包含大型公司的股票，這些公司通常具有穩定的市場地位和穩定的收益。

法人指出，在市場修正之際，市值型ETF是長線投資人穩定佈局的重要工具。尤其是在價格、波動與持股分散機制上更為平衡的ETF，更容易吸引保守、穩健投資人與小資族的青睞。

富邦投信認為，待市場適度消化利空因素後，隨AI的強勁需求及半導體的周期循環重啟，市值型ETF將是投資人的首選，故建議可持續定期定額投資市值型ETF，若股市有較大的回檔時，可適時的提高扣款金額，充分參與2026年的成長趨勢。

群益投信ETF投資研究團隊進一步指出，因此在台股ETF投資選擇上，看好台股行情的投資者，可適度透過台股市值型ETF來參與行情，值得留意的是，基於台灣進入碳有價時代，在ESG低碳管理較佳的企業，更可望獲得市場青睞，故選股強調低碳的台股低碳市值ETF更值關注。

整體而言，法人表示，不同類型ETF適合不同配置的投資人，但皆須留意，但進場時需了解自身需求及目標，加上評估過風險承擔能力後，再進一步挑選適合的商品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF

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