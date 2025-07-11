第三檔期信ETF 00715L 擬進行反分割

期元大S&P日圓正2（00706L）、期元大S&P原油反1（00673R）反分割投票已於7月2日開跑，截至21日止。最新街口投信也公告，旗下期街口布蘭特正2（00715L）擬將進行反分割投票。

根據街口投信公告，旗下期街口布蘭特正2，擬於8月27日以書面方式召開召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，持有人將於8月6日起收到開會通知書，可選擇書面投票或電子投票，電子投票時間為8月7日至8月24日23:59分止，8月28日將公告受益人會議決議結果。

街口投信說明，為強化期街口布蘭特正2受益人權益，避免該ETF因商品市場異常波動或因轉倉需要所造成長期淨值減損，觸及信託契約相關規範，造成本下市、契約終止危機。

因此，街口布蘭特正2擬辦理反分割作業，藉由合併受益權單位，減少在外流通受益權單位總數，而使淨值等比例上升，避免因淨值過低而必須清算下市。對期街口布蘭特正2受益人而言，所持有總資產價值不變，若因反分割產生畸零股，將以現金返還於受益人。

街口投信進一步指出，期街口布蘭特正2執行反分割作業的反分割倍數目前預估為2倍，然實際執行反分割倍數，將依受益人會議決議日的淨值所對應之比例，辦理反分割作業。

也提醒投資人，由於執行反分割的淨值，需待經理公司向證交所提出反分割作業申請，於反分割期間暫停交易日後始得定案，然該ETF追蹤期貨標的指數及以槓桿操作，可能因市價波動劇烈，因此，期街口布蘭特正2在反分割執行完畢後，可能仍低於初次發行價格20元，亦或遠高於初次發行價格。

2024年元大台灣50反1（00632R）執行反分割完成，成為台灣ETF史上的首例，而今年富邦臺灣加權反1（00676R）執行反分割、國泰臺灣加權正2（00663L）完成分割、元大台灣50（0050）也都陸續完成分割。ETF分割及反分割得以調節價格，使ETF淨值回歸合理區間，以維持流動性，並降低交易成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。