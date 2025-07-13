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00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

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00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF發放配息引發熱議。（本報資料照）
高股息ETF發放配息引發熱議。（本報資料照）

7月11日清晨，台股9檔高股息ETF大舉配息，總金額高達194億元，約251萬人帳戶同步「香醒」，網友在PTT板貼出新聞並大讚「股民做夢都會笑」，吸引大量網友回應。不過討論風向迅速轉變，有人開酸這只是「左手配右手」，更有人質疑未填息的股價跌勢反讓人「被臭醒」。

根據新聞報導，包含00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波等9檔台股ETF當日發放現金股利共194.1億元，受益人數超過251萬人。其中00919表現最亮眼，單次配息高達0.72元，第9次配息仍創新高，若持有足夠張數，可領近萬元。專家也指出，高股息ETF具備抗波動、穩定現金流等優勢，適合存股族長期布局。

原PO分享新聞並暗酸「領息領到做夢都會笑，真香！左手換右手，有沒有填息不重要」，對此許多網友冷回「股價從27跌到21，還配息勒」、「自己銀行的錢配到自己手上還扣手續費」、「還要繳稅，笑不出來了吧」，質疑高股息股民根本是拿自己的錢繞一圈回來、賺了心理安慰。

也有網友反串諷刺「左睪配右睪」、「是香還是臭？」、「香醒不是，是被臭醒的」，甚至有人酸「政府和投信才是最大贏家」、「香的是投信、政府收到稅」、「這種新聞標題只有剛買股票的才會信」。

另一方面，仍有不少存股族力挺高息ETF，指出若低點如4月加碼00919，如今帳上已有逾10%報酬，「這波配息真的不錯」、「搭配定期定額與股息再投入，才是正解」。也有網友反駁「為何不買0050或市值型ETF？」、「看錯方向才會怪高股息配太多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 存股族 台股 PTT ETF 00713元大台灣高息低波

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