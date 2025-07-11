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新新併金完美收官飆新高！台新金配息率5％創高 這10檔ETF搶先卡位

聯合新聞網／ 綜合報導
台新金控（2887）與新光金合併案引爆市場關注，台新金股價創下歷史新高，單日成交量突破63萬張。台新金更穩坐FT臺灣永續高息ETF（00961）第一大成分股，合併後市場地位與配息題材備受資金追捧，成為ETF熱門配置標的。圖/本報資料照片
台新金控（2887）與新光金合併案引爆市場關注，台新金股價創下歷史新高，單日成交量突破63萬張。台新金更穩坐FT臺灣永續高息ETF（00961）第一大成分股，合併後市場地位與配息題材備受資金追捧，成為ETF熱門配置標的。圖/本報資料照片

台新金控（2887）與新光金（2888）合併案今（11）日進入最後交易日，台新金股價上演完美收官戲碼，終場以18.3元歷史新高作收，漲幅達8.28%。值得注意的是，今日成交量更創下63.87萬張的驚人巨量，成為台股當日第二大成交量個股，單日成交值高達113億元，展現市場對合併案的高度信心。

投信法人分析，今日台新金股價大漲主因之一，為受惠於套利交易者的回補行情。自6、7月以來，外資與市場主力便積極進行套利操作，策略為買進新光金同時放空台新金。隨著最後交易日到來，部分投資人必須回補先前放空的台新金股票，造就了今日尾盤一波強勁的買盤，不僅推升股價，也為這起合併案劃下完美句點。

特別值得關注的是，台新金今年公告每股配發現金股利0.9元，創下近年新高紀錄。以今日收盤價18.30元計算，配息率約達5%，優異的股東報酬率不僅吸引法人青睞，更成為各大ETF重點佈局標的。

根據最新統計資料顯示，台新金在各檔ETF的持股權重表現亮眼，其中在FT臺灣永續高息ETF中佔比高達5.36%，穩居第一名。此外，在元大MSCI金融ETF中佔比達3.72%，在凱基優選30中佔比3.65%，統一台灣高息動能ETF持股比重為3.52%，國泰股利精選30則有3.3%的權重，充分展現台新金在金融類股中的重要地位。

市場分析師表示，台新金與新光金的合併案完成後，將成為國內第四大金控，預期整併綜效將在未來逐步顯現，隨著數位金融業務持續成長，以及理財業務市占率穩定提升，台新金的獲利能力可望進一步提升。展望下半年，在合併綜效發酵及金融科技創新的雙重推動下，台新金的營運動能可望持續加溫。

台股ETF持有台新金（2887）權重排名

股票代號股票名稱權重(%)
00961FT臺灣永續高息5.36
0055元大MSCI金融3.72
00938凱基優選303.65
00939統一台灣高息動能3.52
00701國泰股利精選303.33
00713元大高息低波3.26
00915凱基優選高股息303.09
00731復華富時高息低波2.91
00912中信臺灣智慧501.58
00922國泰台灣領袖500.9

資料日期：2025.07.10. 資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新光金 台新金 ETF 00961臺灣ESG永續高息 00939統一台灣高息動能 00938凱基台灣優選30 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00915凱基優選高股息30 00713元大台灣高息低波 00701國泰股利精選30

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