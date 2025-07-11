新新併金完美收官飆新高！台新金配息率5％創高 這10檔ETF搶先卡位
台新金控（2887）與新光金（2888）合併案今（11）日進入最後交易日，台新金股價上演完美收官戲碼，終場以18.3元歷史新高作收，漲幅達8.28%。值得注意的是，今日成交量更創下63.87萬張的驚人巨量，成為台股當日第二大成交量個股，單日成交值高達113億元，展現市場對合併案的高度信心。
投信法人分析，今日台新金股價大漲主因之一，為受惠於套利交易者的回補行情。自6、7月以來，外資與市場主力便積極進行套利操作，策略為買進新光金同時放空台新金。隨著最後交易日到來，部分投資人必須回補先前放空的台新金股票，造就了今日尾盤一波強勁的買盤，不僅推升股價，也為這起合併案劃下完美句點。
特別值得關注的是，台新金今年公告每股配發現金股利0.9元，創下近年新高紀錄。以今日收盤價18.30元計算，配息率約達5%，優異的股東報酬率不僅吸引法人青睞，更成為各大ETF重點佈局標的。
根據最新統計資料顯示，台新金在各檔ETF的持股權重表現亮眼，其中在FT臺灣永續高息ETF中佔比高達5.36%，穩居第一名。此外，在元大MSCI金融ETF中佔比達3.72%，在凱基優選30中佔比3.65%，統一台灣高息動能ETF持股比重為3.52%，國泰股利精選30則有3.3%的權重，充分展現台新金在金融類股中的重要地位。
市場分析師表示，台新金與新光金的合併案完成後，將成為國內第四大金控，預期整併綜效將在未來逐步顯現，隨著數位金融業務持續成長，以及理財業務市占率穩定提升，台新金的獲利能力可望進一步提升。展望下半年，在合併綜效發酵及金融科技創新的雙重推動下，台新金的營運動能可望持續加溫。
台股ETF持有台新金（2887）權重排名
|股票代號
|股票名稱
|權重(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|5.36
|0055
|元大MSCI金融
|3.72
|00938
|凱基優選30
|3.65
|00939
|統一台灣高息動能
|3.52
|00701
|國泰股利精選30
|3.33
|00713
|元大高息低波
|3.26
|00915
|凱基優選高股息30
|3.09
|00731
|復華富時高息低波
|2.91
|00912
|中信臺灣智慧50
|1.58
|00922
|國泰台灣領袖50
|0.9
資料日期：2025.07.10. 資料來源：CMoney
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