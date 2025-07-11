新新併金完美收官飆新高！台新金配息率5％創高 這10檔ETF搶先卡位

台新金控（2887）與新光金（2888）合併案今（11）日進入最後交易日，台新金股價上演完美收官戲碼，終場以18.3元歷史新高作收，漲幅達8.28%。值得注意的是，今日成交量更創下63.87萬張的驚人巨量，成為台股當日第二大成交量個股，單日成交值高達113億元，展現市場對合併案的高度信心。

投信法人分析，今日台新金股價大漲主因之一，為受惠於套利交易者的回補行情。自6、7月以來，外資與市場主力便積極進行套利操作，策略為買進新光金同時放空台新金。隨著最後交易日到來，部分投資人必須回補先前放空的台新金股票，造就了今日尾盤一波強勁的買盤，不僅推升股價，也為這起合併案劃下完美句點。

特別值得關注的是，台新金今年公告每股配發現金股利0.9元，創下近年新高紀錄。以今日收盤價18.30元計算，配息率約達5%，優異的股東報酬率不僅吸引法人青睞，更成為各大ETF重點佈局標的。

根據最新統計資料顯示，台新金在各檔ETF的持股權重表現亮眼，其中在FT臺灣永續高息ETF中佔比高達5.36%，穩居第一名。此外，在元大MSCI金融ETF中佔比達3.72%，在凱基優選30中佔比3.65%，統一台灣高息動能ETF持股比重為3.52%，國泰股利精選30則有3.3%的權重，充分展現台新金在金融類股中的重要地位。

市場分析師表示，台新金與新光金的合併案完成後，將成為國內第四大金控，預期整併綜效將在未來逐步顯現，隨著數位金融業務持續成長，以及理財業務市占率穩定提升，台新金的獲利能力可望進一步提升。展望下半年，在合併綜效發酵及金融科技創新的雙重推動下，台新金的營運動能可望持續加溫。

台股ETF持有台新金（2887）權重排名

股票代號 股票名稱 權重(%) 00961 FT臺灣永續高息 5.36 0055 元大MSCI金融 3.72 00938 凱基優選30 3.65 00939 統一台灣高息動能 3.52 00701 國泰股利精選30 3.33 00713 元大高息低波 3.26 00915 凱基優選高股息30 3.09 00731 復華富時高息低波 2.91 00912 中信臺灣智慧50 1.58 00922 國泰台灣領袖50 0.9

資料日期：2025.07.10. 資料來源：CMoney

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