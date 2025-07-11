台股主動式ETF規模破百億元 00984A 買這102檔股、14日掛牌上市

主動安聯台灣高息（00984A）將於7月14日掛牌上市，這是第五檔主動式ETF，同時也是第四檔台股主動式ETF，11日公布的最新規模為11.25億元，在新兵加入之下，台股主動式ETF規模突破百億元大關，來到109.51億元。

根據安聯官網資料，主動安聯台灣高息目前共有102檔成分股，淨值為9.96元，前十大持股及權重依序為漢唐（2404）2.23%、中信金（2891）2.21%、健鼎（3044）2.2%、寶雅（5904）1.99%、長榮航太（2645）1.98%、統一超（2912）1.98%、亞泥（1102）1.93%、統一實（9907）1.93%、台灣大（3045）1.86%、嘉澤端子（3533）1.86%。

繼野村投信、群益、統一、中國信託投信後，主動安聯台灣高息於7月3日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是國泰世華銀行，收益分配採季配，風險報酬等級為RR4，風險屬型為積極型，ETF經理人是施政廷，經理費為0.7%、保管費為0.04%，受益人有1,430人。

主動安聯台灣高息是以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股，為投資人提供股息收入並追求超額報酬機會。採用多策略模組，不被單一選股方法束縛亦可掌握不同策略之利基。以量化及質化兼具之方式，保持投資組合靈活性也確保投資組合的長期競爭力。安聯投信以主動式策略長期深耕國內股票型基金，投資研究團隊經驗豐富，深入研究公司基本面與市場趨勢變化，為本基金管理提供堅強的後盾。

截至11日，已經掛牌的四檔主動式ETF表現分別為，規模依序為主動群益台灣強棒（00982A）37.66億元，淨值11.16元、主動統一台股增長（00981A）36.43億元，淨值11.33元、主動野村臺灣優選（00980A）24.17億元，淨值11.55元、主動中信ARK創新（00983A）規模10.46億元，淨值10.61元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。