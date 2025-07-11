快訊

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

街口支付董總親上火線提三大聲明 強調已取得大部分店家力挺營運

00961配息王霸氣登場！父親節想收現金紅包…爆紅連官股都搶進

聯合新聞網／ 綜合報導
七月台股ETF配息潮來襲，00961 FT臺灣永續高息以年化配息率14.95%衝上月配息ETF排行榜第一，單股價位親民、入手門檻低，加上八大官股銀行同步大買，成為市場焦點。中央社記
七月台股ETF配息潮來襲，00961 FT臺灣永續高息以年化配息率14.95%衝上月配息ETF排行榜第一，單股價位親民、入手門檻低，加上八大官股銀行同步大買，成為市場焦點。中央社記

台股ETF本周最重要大事，就是配息潮，共有10檔ETF共計發出超過194億的現金股利，讓很多投資人，開心到合不攏嘴，沒搭上這班配息列車的投資人，先不要傷心難過，而是應該把握機會，下週還有超過10檔ETF將進行除息，而配息發放的時間，剛好就在8月8日父親節，趕快佈局搭上配息列車，就能在父親節，收到配息大禮。

00961超狂配息出爐 稱霸月配息ETF排行榜

打開七月份除息的高股息ETF名單，最受矚目的就是首度配息的FT臺灣永續高息（00961），每股配息金額高達0.115元，以7月7日的收盤股價來換算，年化配息率高達14.95%，在月配息ETF排行榜中，拿下配息王寶座，遙遙領先第二名的富邦臺灣優質高息（00730），每股配息0.110元，年化配息率為5.97％，而排名第三為富邦特選高股息30（00900），每股配息0.1元，年化配息率為9.27%。

月配息ETF７月配息排名
股票代號股票名稱預估配息除息交易日配息發放日年化配息率
00961FT臺灣永續高息0.115元7/168/814.95%
00730富邦臺灣優質高息0.110元7/168/85.97%
00900富邦特選高股息300.100元7/168/89.27%
00934中信成長高股息0.077元7/168/115.10%
00929復華台灣科技優息0.070元7/178/124.83%
00939統一台灣高息動能0.068元7/17/235.96%
00944野村趨勢動能高息0.054元7/168/114.62%
00943兆豐電子高息等權0.052元7/168/44.59%
00940元大台灣價值高息0.040元7/108/15.32%
00936台新永續高息中小0.030元7/158/42.45%
00946群益科技高息成長0.025元7/37/293.32%
00962台新AI優息動能0.025元7/158/43.20%
00952凱基台灣AI500.020元7/168/112.55%

（資料來源：CMoney）

別以為00961只有高配息，它還有另一項優勢，就是股價非常便宜，以本週低點的9.16元來計算，等於投資9160元，就能在8月8日拿到115元的配息，CP值相當高，吸引許多投資人，趁著入手門檻低，趕緊逢低布局，光靠股息就能先大賺一波。

低股價+高股息有料 八大官股銀行都點頭

低股價加上高配息，也吸引到八大官股銀行的目光，根據統計最近十天（至7月9日），官股銀行買超名單中，加碼台股ETF排行榜，買超最多的是元大高股息（0056），共買超100422張，排名第二的元大台灣50（0050），買超13252張，00691排名第六，買超6511張，成為近期官股青睞的大黑馬。

八大官股銀行買超ETF表（6/30-7/9）
股票代號股票名稱買超張數
0056元大高股息100422
0050元大台灣5013252
00937B群益ESG投等債20+10051
00919群益台灣精選高息8984
00933B國泰10Y+金融債8688
00961FT臺灣永續高息6511

（資料來源：CMoney）

官股銀行的動向，也是台股的重要指標之一，讓官股都點頭的00961，將在7月16日正式除息，想要參與配息的投資者，可要動作加快把握機會，在7月15日前布局買進，就能在8月8日父親節，領到一筆豐厚的股息，讓00961幫你準備好父親節大禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 ETF 00961臺灣ESG永續高息

延伸閱讀

台灣關稅估至少30％起跳？「預防針」打好打滿：大罷免後就不演了

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

00961成7月ETF配息王…知美：殖利率14.89％擊敗0056！選股邏輯一次看懂

相關新聞

00961配息王霸氣登場！父親節想收現金紅包…爆紅連官股都搶進

台股ETF本周最重要大事，就是配息潮，共有10檔ETF共計發出超過194億的現金股利，讓很多投資人，開心到合不攏嘴，沒搭上這班配息列車的投資人，先不要傷心難過，而是應該把握機會，下週還有超過10檔ET

00961成7月ETF配息王…知美：殖利率14.89％擊敗0056！選股邏輯一次看懂

7月ETF配息公告揭曉，今年最大黑馬不是大家熟悉的元大高股息（0056），而是剛成立不久的FT臺灣永續高息ETF（00961）。YouTube頻道創作者知美在最新影片直言，00961年化殖利率高達14

ETF市場黑馬竄出！00961配息利多發威 緊追0050、00919搶攻人氣三哥寶座

台股今（11）日在震盪中收紅，ETF市場交投熱絡，00961首度配息吸引大量資金進駐，成交量衝上前三，與0050、00919一同領跑，展現高股息ETF的強大吸金力，成為盤面最受矚目的焦點。

00961在父親節發錢加餐！配息率14.89%驚人 華倫看好：首配爆發力超強

本週有10檔台股ETF迎來配息朝，合計共釋出194億元現金股利，又以群益台灣精選高息ETF(00919) 配息金額最高達129億元，估計將有130萬受益人喜提息收！存股族若不想眼紅於他人坐領第二筆業外收入，記得做好投資功課及早規劃現金流。 深耕存股20年的財經網紅華倫就分享，前陣子喜好買個股或是市值ETF，近期靠著高股息ETF新兵存旅費，引起網友好奇究竟是哪支高股息ETF讓他不停地分階段投入。 他表示：「前陣子多買殖利率較低的台積電個股和AI市值型ETF，由於小孩目前在國外唸大學，未來會有許多出國旅遊需求，需要增加被動收入現金流，開始慢慢買進00961。」

00961根本就是00878＋00919的合體版！股魚：配息前買可能比後買划算？

7月配息季來了！但你知道「配息前買」可能比「後買」還划算？ 每年7月一到，ETF除息整個熱起來，大家都在比誰領得多、誰填得快。但你真的懂除息行情怎麼玩，才不會配息沒領到、稅還多繳 在開始揭

關稅揭榜台灣仍缺席 可關注小資價市值型 ETF

美國對台關稅持續懸而未決，國泰投信對此表示，關稅不只是台灣的問題，不需過度放大關稅疑慮，何況美國總統川普反覆不定，即使宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。