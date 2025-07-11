00961配息王霸氣登場！父親節想收現金紅包…爆紅連官股都搶進
台股ETF本周最重要大事，就是配息潮，共有10檔ETF共計發出超過194億的現金股利，讓很多投資人，開心到合不攏嘴，沒搭上這班配息列車的投資人，先不要傷心難過，而是應該把握機會，下週還有超過10檔ETF將進行除息，而配息發放的時間，剛好就在8月8日父親節，趕快佈局搭上配息列車，就能在父親節，收到配息大禮。
00961超狂配息出爐 稱霸月配息ETF排行榜
打開七月份除息的高股息ETF名單，最受矚目的就是首度配息的FT臺灣永續高息（00961），每股配息金額高達0.115元，以7月7日的收盤股價來換算，年化配息率高達14.95%，在月配息ETF排行榜中，拿下配息王寶座，遙遙領先第二名的富邦臺灣優質高息（00730），每股配息0.110元，年化配息率為5.97％，而排名第三為富邦特選高股息30（00900），每股配息0.1元，年化配息率為9.27%。
|月配息ETF７月配息排名
|股票代號
|股票名稱
|預估配息
|除息交易日
|配息發放日
|年化配息率
|00961
|FT臺灣永續高息
|0.115元
|7/16
|8/8
|14.95%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|0.110元
|7/16
|8/8
|5.97%
|00900
|富邦特選高股息30
|0.100元
|7/16
|8/8
|9.27%
|00934
|中信成長高股息
|0.077元
|7/16
|8/11
|5.10%
|00929
|復華台灣科技優息
|0.070元
|7/17
|8/12
|4.83%
|00939
|統一台灣高息動能
|0.068元
|7/1
|7/23
|5.96%
|00944
|野村趨勢動能高息
|0.054元
|7/16
|8/11
|4.62%
|00943
|兆豐電子高息等權
|0.052元
|7/16
|8/4
|4.59%
|00940
|元大台灣價值高息
|0.040元
|7/10
|8/1
|5.32%
|00936
|台新永續高息中小
|0.030元
|7/15
|8/4
|2.45%
|00946
|群益科技高息成長
|0.025元
|7/3
|7/29
|3.32%
|00962
|台新AI優息動能
|0.025元
|7/15
|8/4
|3.20%
|00952
|凱基台灣AI50
|0.020元
|7/16
|8/11
|2.55%
（資料來源：CMoney）
別以為00961只有高配息，它還有另一項優勢，就是股價非常便宜，以本週低點的9.16元來計算，等於投資9160元，就能在8月8日拿到115元的配息，CP值相當高，吸引許多投資人，趁著入手門檻低，趕緊逢低布局，光靠股息就能先大賺一波。
低股價+高股息有料 八大官股銀行都點頭
低股價加上高配息，也吸引到八大官股銀行的目光，根據統計最近十天（至7月9日），官股銀行買超名單中，加碼台股ETF排行榜，買超最多的是元大高股息（0056），共買超100422張，排名第二的元大台灣50（0050），買超13252張，00691排名第六，買超6511張，成為近期官股青睞的大黑馬。
|八大官股銀行買超ETF表（6/30-7/9）
|股票代號
|股票名稱
|買超張數
|0056
|元大高股息
|100422
|0050
|元大台灣50
|13252
|00937B
|群益ESG投等債20+
|10051
|00919
|群益台灣精選高息
|8984
|00933B
|國泰10Y+金融債
|8688
|00961
|FT臺灣永續高息
|6511
（資料來源：CMoney）
官股銀行的動向，也是台股的重要指標之一，讓官股都點頭的00961，將在7月16日正式除息，想要參與配息的投資者，可要動作加快把握機會，在7月15日前布局買進，就能在8月8日父親節，領到一筆豐厚的股息，讓00961幫你準備好父親節大禮。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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