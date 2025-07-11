00961配息王霸氣登場！父親節想收現金紅包…爆紅連官股都搶進

台股ETF本周最重要大事，就是配息潮，共有10檔ETF共計發出超過194億的現金股利，讓很多投資人，開心到合不攏嘴，沒搭上這班配息列車的投資人，先不要傷心難過，而是應該把握機會，下週還有超過10檔ETF將進行除息，而配息發放的時間，剛好就在8月8日父親節，趕快佈局搭上配息列車，就能在父親節，收到配息大禮。

00961超狂配息出爐 稱霸月配息ETF排行榜

打開七月份除息的高股息ETF名單，最受矚目的就是首度配息的FT臺灣永續高息（00961），每股配息金額高達0.115元，以7月7日的收盤股價來換算，年化配息率高達14.95%，在月配息ETF排行榜中，拿下配息王寶座，遙遙領先第二名的富邦臺灣優質高息（00730），每股配息0.110元，年化配息率為5.97％，而排名第三為富邦特選高股息30（00900），每股配息0.1元，年化配息率為9.27%。

月配息ETF７月配息排名 股票代號 股票名稱 預估配息 除息交易日 配息發放日 年化配息率 00961 FT臺灣永續高息 0.115元 7/16 8/8 14.95% 00730 富邦臺灣優質高息 0.110元 7/16 8/8 5.97% 00900 富邦特選高股息30 0.100元 7/16 8/8 9.27% 00934 中信成長高股息 0.077元 7/16 8/11 5.10% 00929 復華台灣科技優息 0.070元 7/17 8/12 4.83% 00939 統一台灣高息動能 0.068元 7/1 7/23 5.96% 00944 野村趨勢動能高息 0.054元 7/16 8/11 4.62% 00943 兆豐電子高息等權 0.052元 7/16 8/4 4.59% 00940 元大台灣價值高息 0.040元 7/10 8/1 5.32% 00936 台新永續高息中小 0.030元 7/15 8/4 2.45% 00946 群益科技高息成長 0.025元 7/3 7/29 3.32% 00962 台新AI優息動能 0.025元 7/15 8/4 3.20% 00952 凱基台灣AI50 0.020元 7/16 8/11 2.55%

（資料來源：CMoney）

別以為00961只有高配息，它還有另一項優勢，就是股價非常便宜，以本週低點的9.16元來計算，等於投資9160元，就能在8月8日拿到115元的配息，CP值相當高，吸引許多投資人，趁著入手門檻低，趕緊逢低布局，光靠股息就能先大賺一波。

低股價+高股息有料 八大官股銀行都點頭

低股價加上高配息，也吸引到八大官股銀行的目光，根據統計最近十天（至7月9日），官股銀行買超名單中，加碼台股ETF排行榜，買超最多的是元大高股息（0056），共買超100422張，排名第二的元大台灣50（0050），買超13252張，00691排名第六，買超6511張，成為近期官股青睞的大黑馬。

八大官股銀行買超ETF表（6/30-7/9） 股票代號 股票名稱 買超張數 0056 元大高股息 100422 0050 元大台灣50 13252 00937B 群益ESG投等債20+ 10051 00919 群益台灣精選高息 8984 00933B 國泰10Y+金融債 8688 00961 FT臺灣永續高息 6511

（資料來源：CMoney）

官股銀行的動向，也是台股的重要指標之一，讓官股都點頭的00961，將在7月16日正式除息，想要參與配息的投資者，可要動作加快把握機會，在7月15日前布局買進，就能在8月8日父親節，領到一筆豐厚的股息，讓00961幫你準備好父親節大禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。