00961成7月ETF配息王…知美：殖利率14.89％擊敗0056！選股邏輯一次看懂

7月ETF配息公告揭曉，今年最大黑馬不是大家熟悉的元大高股息（0056），而是剛成立不久的FT臺灣永續高息ETF（00961）。YouTube頻道創作者知美在最新影片直言，00961年化殖利率高達14.89%，配息誠意驚人，「大部分投資人可能都還很陌生，沒想到第一次配息就成為7月配息王」。

知美指出，根據2025年6月30日公告，0056預計每股配息0.866元，以7月1日收盤價34.71元計算，單季配息率2.49%，年化配息率跌破10%，僅剩9.98%，配息還大幅縮水19%。相較之下，00961這次每股配息0.115元，以7月1日收盤價9.27元計算，單月配息率1.241%，年化殖利率高達14.89%，遠高於同類型ETF，成為7月殖利率最高的ETF。

為什麼00961能有這麼高的配息？知美分析，00961選股邏輯強調「股利率高」與「獲利能力強」，不僅納入流動性和ESG指標，最重要還看重成分股的ROE（股東權益報酬率）。像今年成分股長榮、陽明都繳出破10%的高配息成績，充分呼應策略目標。知美強調：「ETF選股邏輯決定你的現金流能不能長期穩定，選對很關鍵。」

影片中，知美也直接比較10檔月配高股息ETF的殖利率，00961高達14.89%居冠，00900、00730則明顯落後，最低的ETF甚至只有2.47%～4.65%。她提醒，若目標是打造穩定現金流，「選對標的影響很大」。

此外，知美也計算給投資人參考：「想每月領1萬元現金股利，00961需要87張、成本約81萬元；要月領3萬元則是261張，約242萬元。」她也點出00961成立才不到一年，規模和受益人數還偏低，經理費現階段0.45%，未來規模到50億時有機會降到0.3%，和0056的4600億規模一樣。

針對配息的可持續性，知美坦言：「00961這次是首次配息，後續表現還需要觀察。不過目前殖利率表現出色，只要價格低於15.33元，殖利率都能維持在9%以上。」最後提醒，投資人應依據自身需求評估是否參與除權息，資訊僅供參考。

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