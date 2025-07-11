ETF市場黑馬竄出！00961配息利多發威 緊追0050、00919搶攻人氣三哥寶座
台股今（11）日開低走高，終場小漲57.78點，收在22,751.03點，市場交投維持穩健。在平盤震盪的格局中，ETF市場卻是熱鬧非凡，「FT臺灣永續高息ETF」（00961），憑藉著首次配息的震撼消息，吸引大量買盤湧入，成交量一舉衝上市場前三名。
向來是台股ETF人氣指標的元大台灣50（0050）與群益台灣精選高息（00919），今日依舊展現強大吸金能力，分別以44,611張與44,547張的巨量，穩坐成交排行榜冠亞軍。
值得注意的是，過去日均成交量約在萬張左右的00961，在除息前夕買氣大爆發，今日成交量暴增至36,783張，一舉超越了元大高股息（0056）的27,421張與國泰永續高股息（00878）的26,854張，強勢奪下第三名的寶座，成為今日盤面最強黑馬。
市場分析，00961日前公告，掛牌八個月後首度公告的配息資訊，宣布每股將配發0.115元現金股利，若以公告當日收盤價9.27元計算，單次配息率即達1.24%，年化配息率更是飆升至驚人的14.88%，使其風光登上2025年以來的台股ETF「配息王」寶座，成功吸引了市場高度關注，日成交均量都在萬張以上。
市場法人分析，本週台股呈現量縮整理，顯示市場仍在靜待不確定因素釐清，預期指數將維持膠著。在此市況下，資金更傾向於尋找能提供穩定現金流的投資標的，而高股息產品的需求不減。00961挾帶著永續高息的雙重題材，並開出極具吸引力的年化配息率，使其在眾多高股息ETF中脫穎而出，隨最後買進日倒數，成為市場資金追捧的新焦點。
從今日的ETF成交排行榜也可看出高股息產品的熱度，榜單後續排名依序為復華台灣科技優息（00929）的19,526張、元大台灣價值高息（00940）的18,683張、大華優利高填息30（00918）的16,229張、富邦台50（006208）的9,346張，以及富邦旗艦50（009802）的9,268張。
本日10大熱門ETF
|排名
|代號
|股票名稱
|成交量
|1
|0050
|元大台灣50
|44,611
|2
|00919
|群益台灣精選高息
|44,547
|3
|00961
|FT臺灣永續高息
|36,783
|4
|0056
|元大高股息
|27,421
|5
|00878
|國泰永續高股息
|26,854
|6
|00929
|復華台灣科技優息
|19,526
|7
|00940
|元大台灣價值高息
|18,683
|8
|00918
|大華優利高填息30
|16,229
|9
|006208
|富邦台50
|9,346
|10
|009802
|富邦旗艦50
|9,268
資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.11
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言