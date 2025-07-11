ETF市場黑馬竄出！00961配息利多發威 緊追0050、00919搶攻人氣三哥寶座

台股今（11）日開低走高，終場小漲57.78點，收在22,751.03點，市場交投維持穩健。在平盤震盪的格局中，ETF市場卻是熱鬧非凡，「FT臺灣永續高息ETF」（00961），憑藉著首次配息的震撼消息，吸引大量買盤湧入，成交量一舉衝上市場前三名。

向來是台股ETF人氣指標的元大台灣50（0050）與群益台灣精選高息（00919），今日依舊展現強大吸金能力，分別以44,611張與44,547張的巨量，穩坐成交排行榜冠亞軍。

值得注意的是，過去日均成交量約在萬張左右的00961，在除息前夕買氣大爆發，今日成交量暴增至36,783張，一舉超越了元大高股息（0056）的27,421張與國泰永續高股息（00878）的26,854張，強勢奪下第三名的寶座，成為今日盤面最強黑馬。

市場分析，00961日前公告，掛牌八個月後首度公告的配息資訊，宣布每股將配發0.115元現金股利，若以公告當日收盤價9.27元計算，單次配息率即達1.24%，年化配息率更是飆升至驚人的14.88%，使其風光登上2025年以來的台股ETF「配息王」寶座，成功吸引了市場高度關注，日成交均量都在萬張以上。

市場法人分析，本週台股呈現量縮整理，顯示市場仍在靜待不確定因素釐清，預期指數將維持膠著。在此市況下，資金更傾向於尋找能提供穩定現金流的投資標的，而高股息產品的需求不減。00961挾帶著永續高息的雙重題材，並開出極具吸引力的年化配息率，使其在眾多高股息ETF中脫穎而出，隨最後買進日倒數，成為市場資金追捧的新焦點。

從今日的ETF成交排行榜也可看出高股息產品的熱度，榜單後續排名依序為復華台灣科技優息（00929）的19,526張、元大台灣價值高息（00940）的18,683張、大華優利高填息30（00918）的16,229張、富邦台50（006208）的9,346張，以及富邦旗艦50（009802）的9,268張。

本日10大熱門ETF

排名 代號 股票名稱 成交量 1 0050 元大台灣50 44,611 2 00919 群益台灣精選高息 44,547 3 00961 FT臺灣永續高息 36,783 4 0056 元大高股息 27,421 5 00878 國泰永續高股息 26,854 6 00929 復華台灣科技優息 19,526 7 00940 元大台灣價值高息 18,683 8 00918 大華優利高填息30 16,229 9 006208 富邦台50 9,346 10 009802 富邦旗艦50 9,268

資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.11

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