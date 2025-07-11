00961在父親節發錢加餐！配息率14.89%驚人 華倫看好：首配爆發力超強

本週有10檔台股ETF迎來配息朝，合計共釋出194億元現金股利，又以群00919配息金額最高達129億元，估計將有130萬受益人喜提息收！存股族若不想眼紅於他人坐領第二筆業外收入，記得做好投資功課及早規劃現金流。

深耕存股20年的財經網紅華倫就分享，前陣子喜好買個股或是市值ETF，近期靠著高股息ETF新兵存旅費，引起網友好奇究竟是哪支高股息ETF讓他不停地分階段投入。

他表示：「前陣子多買殖利率較低的台積電個股和AI市值型ETF，由於小孩目前在國外唸大學，未來會有許多出國旅遊需求，需要增加被動收入現金流，開始慢慢買進00961。」

他觀察00961自去年10月掛牌上市後，已經累積近8個月尚未配息，因此首次配息將出現強大爆發力，他說：「7月將進行首次配息，7月1日正式公告每單位配發0.115元，以當日收盤價9.27元計算，單次配息殖利率為1.24%，年化殖利率衝到14.89%」。

00961的高年化配息率讓他相當心動，圖中顯示在6月底時分別有三次成交一千股的紀錄，他認為好的標的不需多言，也po出一張7月最新公告的高股息ETF年化殖利率，表列11檔高股息ETF超過5%的標的，其中00961平均年化配息率上看15%，榮登配息王寶座。

華倫因為短期資金需求加碼買進00961，看準的不光是首次配息的爆發力，還是其成分股冠亞軍航運雙雄長榮與陽明所帶來的息收利多。

而00961即將在7月16日除息，想要參與領息的投資人，最後買進日是7月15日，就能在8月8日領錢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。