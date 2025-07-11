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搶攻主動式 ETF 股王寶座 00981A一周內連兩日攻新高價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動式ETF 7月以來漲幅（%）。（股價資料來源：CMoney、統計期間2025/6/30~2025/7/10）
主動式ETF 7月以來漲幅（%）。（股價資料來源：CMoney、統計期間2025/6/30~2025/7/10）

搶攻主動式ETF股王寶座，主動統一台股增長（00981A）漲勢洶湧，10日收11.4元，再創新高，在本周連續兩個交易日攻上收盤新高價，吸引市場關注；自7月以來，主動式ETF的走勢之爭進入白熱化，其中以00981A最受矚目，在4檔主動式國內外ETF中績效排行第一，隨著主動式ETF市場日漸擴大，「主動式ETF股王」之爭變得格外激烈。

投資專家表示，6月震撼市場的中東戰火已逐漸緩和，加上美國與各國的對等關稅談判陸續放榜，以及美國聯準會態度轉鴿，有望提前迎來降息，三大因素提振投資人信心，加權指數本周再度挑戰站穩22，600點上方。不過，市場仍關注美台關稅談判結果，並觀望美國「232條款」半導體產業調查結果，將牽動台股後市走勢。

自7月以來，由主動統一台股增長（00981A）帶頭的主動式台股ETF，陸續繳出超越大盤的好成績，吸引市場資金持續靠攏。 根據CMoney統計自7月以來（6／30-7／10），主動統一台股增長（00981A）漲幅4.11%，遠超其他主動式ETF。主動統一台股增長（00981A）掛牌時間雖比第一檔主動式ETF主動野村臺灣優選（00980A）晚了近一個月，但展現彎道超車的企圖心，以目前的漲勢來看，股王換人當的機率頗高，主動統一台股增長（00981A）距離主動式ETF股王寶座似乎僅剩一步之遙。

隨著投資人信心跟著市場情緒回歸，再加上聯準會啟動降息後，市場將有望迎來資金活水挹注，也將令主動式ETF股王之爭更加白熱化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 台股 ETF

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