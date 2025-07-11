00961根本就是00878＋00919的合體版！股魚：配息前買可能比後買划算？

7月配息季來了！但你知道「配息前買」可能比「後買」還划算？

每年7月一到，ETF除息整個熱起來，大家都在比誰領得多、誰填得快。但你真的懂除息行情怎麼玩，才不會配息沒領到、稅還多繳

在開始揭密之前先告訴你一個重點：

ETF配息，剛上市沒多久的第一次通常都「很驚豔」，像00919那時候首次配息打響名號，年化超過10%，直接讓市場記住它！

今年輪到誰接棒？就是00961！社群中有人喊它是「00878的月配版」，名字裡一樣有ESG、高股息，還搞月配，現金流需求族群有感。

更扯的是它的選股策略還偷學00919精髓「5月＋11月」雙換股邏輯，高息＋成長一手抓，根本是00878＋00919的合體版。

然後重頭戲來了，很多人問：「除息到底是前買還是後買比較好？」；我跟你說：「別想太多，那根本不是重點！」

假如100元，預計要除息5元為例。你以為除息完賣掉、再95元買回來就避稅？問題是你怎麼知道你買不買得到95？搞不好秒填息，回頭一看要是買在97、98還被課稅又繳手續費，划算嗎？

而且ETF配息不是全部都課稅你知道嗎？

像ETF的配息有分三種：

現金股息（要課稅） 資本利得 & 平準金（不課稅）

依據實際配發比例的不同，領到的股息可能只有一半要課稅，有的甚至不到三成！

再來最猛的部分來了：

只要你個人稅率在5%以下、年領息不到94萬。參加除息反而會因為8.5%抵減稅額的緣故獲得額外退稅！嚇到了吧，真相往往跟你想的不一樣，領息還能退錢，這真的很適合退休族、低所得族、小資一族！

所以說啊!除息行情該不該參加，除了配多少外，領回來的息，有多少真正進口袋內也要好好的關心一下！

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