快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

00961根本就是00878＋00919的合體版！股魚：配息前買可能比後買划算？

聯合新聞網／ 股魚
股魚提醒，配息前後買並非重點，ETF配息有部分不課稅，稅率低還能退稅，實拿現金流、退稅機會才是真正關鍵。中央社
股魚提醒，配息前後買並非重點，ETF配息有部分不課稅，稅率低還能退稅，實拿現金流、退稅機會才是真正關鍵。中央社

7月配息季來了！但你知道「配息前買」可能比「後買」還划算？

每年7月一到，ETF除息整個熱起來，大家都在比誰領得多、誰填得快。但你真的懂除息行情怎麼玩，才不會配息沒領到、稅還多繳

在開始揭密之前先告訴你一個重點：

ETF配息，剛上市沒多久的第一次通常都「很驚豔」，像00919那時候首次配息打響名號，年化超過10%，直接讓市場記住它！

今年輪到誰接棒？就是00961！社群中有人喊它是「00878的月配版」，名字裡一樣有ESG、高股息，還搞月配，現金流需求族群有感。

更扯的是它的選股策略還偷學00919精髓「5月＋11月」雙換股邏輯，高息＋成長一手抓，根本是00878＋00919的合體版。

然後重頭戲來了，很多人問：「除息到底是前買還是後買比較好？」；我跟你說：「別想太多，那根本不是重點！」

假如100元，預計要除息5元為例。你以為除息完賣掉、再95元買回來就避稅？問題是你怎麼知道你買不買得到95？搞不好秒填息，回頭一看要是買在97、98還被課稅又繳手續費，划算嗎？

而且ETF配息不是全部都課稅你知道嗎？

像ETF的配息有分三種：

現金股息（要課稅）

資本利得 & 平準金（不課稅）

依據實際配發比例的不同，領到的股息可能只有一半要課稅，有的甚至不到三成！

再來最猛的部分來了：

只要你個人稅率在5%以下、年領息不到94萬。參加除息反而會因為8.5%抵減稅額的緣故獲得額外退稅！嚇到了吧，真相往往跟你想的不一樣，領息還能退錢，這真的很適合退休族、低所得族、小資一族！

所以說啊!除息行情該不該參加，除了配多少外，領回來的息，有多少真正進口袋內也要好好的關心一下！

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

00919配息香醒130萬股東！專家籲「把握除息後進場」：降成本最有感

00940再陷貼息！他嘆「連9元都沒了」諷：台灣價值靠信仰充值

台灣關稅估至少30％起跳？「預防針」打好打滿：大罷免後就不演了

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

相關新聞

00961根本就是00878＋00919的合體版！股魚：配息前買可能比後買划算？

7月配息季來了！但你知道「配息前買」可能比「後買」還划算？ 每年7月一到，ETF除息整個熱起來，大家都在比誰領得多、誰填得快。但你真的懂除息行情怎麼玩，才不會配息沒領到、稅還多繳 在開始揭

00919、00713今股息發放…加上00929本月領5萬！存股哥：「雙開」買大盤指數

＊原文發文時間為7月10日 7/11什麼日？00919、00713股息發放日，我知道發文當下不是7/11，但明天是，加上00929股息我本月共領$50,000，打算持續再投入，預計買進大盤指數，高股

00918一季領200萬…Threads股息神人現身！ 熱議：本金、策略、風險分散

每到配息季，ETF投資社群總會出現「股息神人」話題。近日Threads網友分享，有人光是00918一季就領到超過200萬元現金股息，消息一出讓不少小資投資人直呼「被震撼」，也掀起討論各種存股心法與操作

0050分割卻人氣降？柴鼠釋疑「交易日減少」：00922、006208、00918緊追

定期定額榜的人數是用「當月扣款成功」來統計的，所以每次遇到農曆年、連續假期、颱風假多的時候，就容易出現集體月減和集體月增的現象，尤其是每年1、2月最明顯。 而6月的0050因為執行1拆4分割，在6月11日-6月17日一共有5的營業日暫停交易，所以有很多約定在這5天的定期定額扣款失敗，導致6月扣款人數比5月減少12%。 但7月已經恢復正常交易，有完整23個交易日，加上是分割後第一個月，006208也已經攤牌，所以預計0050下個月將會是定期定額月增第一名，甚至有可能超越5月的36.3萬。 近期同樣有降費利多的國泰00922，6月成長幅度達到8.2%，拿下本月冠軍。

00961「月配版00878」結合00919換股精神！股魚：00905穩健表現受青睞

每年七月是ETF投資人最關注的「除息旺月」，如何參與除息行情、選到適合自己的高股息ETF，成為熱門話題。YouTube頻道「投資嗨什麼」日前邀請股魚老師分享最新高股息新兵...FT臺灣永續高息ETF（

00919配息香醒130萬股東！專家籲「把握除息後進場」：降成本最有感

今日（7/11）251萬人一早被錢香醒，統計包括00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00900富邦特選高股息30、00896中信綠能及電動車、00728第一金工業30、00934中信成長高股息共9檔台股ETF發放194.1億元現金股利，預計2516416位受益人受益。 其中以配息維持新高、年化配息率最高的00919一次可拿到9889元最多，若平均來看也等於每月有3296元的配息收入，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。