00919、00713今股息發放…加上00929本月領5萬！存股哥：「雙開」買大盤指數

＊原文發文時間為7月10日

7/11什麼日？00919、00713股息發放日，我知道發文當下不是7/11，但明天是，加上00929股息我本月共領$50,000，打算持續再投入，預計買進大盤指數，高股息+市值型雙開，把現金流飛輪威力發揮到極致。

今年股息總值應該可以60萬以上，已經達成月月配平均5萬的現金流，看要買高股息、市值型還是黃金，或是拿來槓桿減速都可，其實選擇相當多樣，「隨心所欲」！這就是現金流的威力。

本來打算留一點股息當生活費，但想到月底又有一筆退稅近$7,000進帳，那就乾脆把股息全部再投入吧，每年7月還可以領退稅，真的是身為存股人的一大好處，當然你的股息可扣抵稅額要大於應納稅額才可以退稅。

前面說到市值型，大概2個禮拜前我繼續用股票質押開槓桿買進2張0050，目前+$2,180（2.26%），也多虧有高股息大軍帶來的現金流，讓我更有底氣持續槓桿，之後可以再發文分享開槓桿買大盤指數的心得。

無論是開槓桿、創造現金流，我還是秉持自己的存股理念，股息再投入持續累積部位，用更大的總值跟現金流當成你的後盾，帶你穿越大小股災，「重劍無鋒 大巧不工」，就是這個道理。

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