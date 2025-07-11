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00918一季領200萬…Threads股息神人現身！ 熱議：本金、策略、風險分散

聯合新聞網／ 綜合報導
Threads用戶熱議「00918季配息神人」，一季200萬現金股息引發羨慕與討論，社群兩派對本金規模、風險分散及長期操作展開交流，成為近期ETF投資圈熱門話題。中央社
Threads用戶熱議「00918季配息神人」，一季200萬現金股息引發羨慕與討論，社群兩派對本金規模、風險分散及長期操作展開交流，成為近期ETF投資圈熱門話題。中央社

每到配息季，ETF投資社群總會出現「股息神人」話題。近日Threads網友分享，有人光是00918一季就領到超過200萬元現金股息，消息一出讓不少小資投資人直呼「被震撼」，也掀起討論各種存股心法與操作策略。

原PO linbei_9453在Threads發文，表示剛看到有人領了200多萬的00918股息，讓自己「回頭看看才剛突破70萬」，驚呼還有很大努力空間。不少網友好奇，大神到底是一次重壓，還是長期慢慢加碼？

底下留言中該神人現身說明，是低價買進45張台積電，後來台積電漲到一千以上出清、轉戰月配00929，最終因資金與市場大跌機會在4月8日「All in 00918」，至今靠季配息創下驚人被動收入。

對於一季能領200萬的00918大神，網友討論非常熱烈。有人直言「本金應該有2000萬以上吧，這一般上班族很難實現的」，也有人佩服這種操作「存好錢，等下一次機會很重要」、「會賺錢的人都是敢All in、敢長抱」，並好奇「好奇平均成本多少？」「18.35元，現在股價21.5，高手！」更有網友表示「月領兩百多萬，我可以直接退休了」、「一季200萬真的太強大」，也有疑問「為什麼只買00918？不考慮分散風險？」對此，當事人親自回應自己長期觀察後，覺得00918配息穩、規模適中，才專注加碼一檔。

另一派則聚焦風險、稅務與現實面，提醒「股利超過96萬會被課稅，請問如何規避？」、「其實年領百萬不難，只是領多了也在繳稅」，也有自嘲「貧窮限制了我的想像」、「只能慢慢加碼，等到有資金再來拚」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

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