0050分割卻人氣降？柴鼠釋疑「交易日減少」：00922、006208、00918緊追

定期定額榜的人數是用「當月扣款成功」來統計的，所以每次遇到農曆年、連續假期、颱風假多的時候，就容易出現集體月減和集體月增的現象，尤其是每年1、2月最明顯。

而6月的0050因為執行1拆4分割，在6月11日-6月17日一共有5的營業日暫停交易，所以有很多約定在這5天的定期定額扣款失敗，導致6月扣款人數比5月減少12%。

但7月已經恢復正常交易，有完整23個交易日，加上是分割後第一個月，006208也已經攤牌，所以預計0050下個月將會是定期定額月增第一名，甚至有可能超越5月的36.3萬。

近期同樣有降費利多的國泰00922，6月成長幅度達到8.2%，拿下本月冠軍。

而6月穩定高配的00919，受到除息效應的加持，也開出6.7%的成長。

同樣在季配C組配息不斷亮燈的00918，終於成功吸引到長投族，這個月是首度擠進定期定額榜，目前一共獲得8285人的支持。

股票組最值得注意的是長榮(2603)，繼5月首度進榜之後，6月再成長11.2%，突破5千人，排名再+2一次擠下老牌的中鋼和統一，再締造航運股的最佳排名。

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