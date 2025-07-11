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00961「月配版00878」結合00919換股精神！股魚：00905穩健表現受青睞

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00961被市場暱稱為「月配息版00878」，結合ESG高股息選股與00919換股彈性，殖利率區間5%-13%，搶攻現金流投資族群。圖／中央社
00961被市場暱稱為「月配息版00878」，結合ESG高股息選股與00919換股彈性，殖利率區間5%-13%，搶攻現金流投資族群。圖／中央社

每年七月是ETF投資人最關注的「除息旺月」，如何參與除息行情、選到適合自己的高股息ETF，成為熱門話題。YouTube頻道「投資嗨什麼」日前邀請股魚老師分享最新高股息新兵...FT臺灣永續高息ETF（00961），內容針對產品設計、成分股表現、配息組成及稅制優勢進行深入解析。

每年七月多檔ETF將配息，但如何參與「除息行情」，卻不能只憑一時衝動亂買，還是要了解產品特性與設計。

結合00878選股精神、00919換股彈性 殖利率5%-13%

股魚老師點出，00961被網友暱稱為「00878的月配版」，理由就在於同樣導入ESG高股息選股，但進一步設計為「月月配息」，更貼合現金流需求。

00961的亮點除了月配息，還結合00878的ESG永續選股、00919的換股頻率。

「5月卡位高股息，11月再搶成長潛力股，把兩大熱門ETF的優點全數納入。」股魚老師也拆解00961前20大成分股，預估殖利率區間落在5%到13%，兼顧穩定與成長性。

00905市值型ETF成績亮眼 網獨鍾績效穩健

在討論ETF投資時，節目也特別帶到市值型ETF的代表——00905。股魚老師分享，有投資人特別留言稱讚00905的績效，讓他好奇「市值ETF這麼多，為什麼偏偏提到00905？」

他解釋，富蘭克林投信在產品設計上，一直強調多因子（Smart Beta）策略，不是單一因子選股，而是融合品質、動能、價值、風險偵測等多重條件，力求讓投資人享有更好的績效與彈性。

多因子選股優勢突顯 00905穩居同類前三名

股魚老師進一步分析，這種多因子設計，長期下來更能拉開績效差距。

「00905自上市以來，總報酬率已達50.7%，穩居同類型ETF前三名。」他強調，長時間持有、看重策略設計的投資人，會更明顯感受到多因子選股的優勢。這也解釋了為什麼不少網友對00905情有獨鍾，特別看好其穩健成長表現。

配息組成多元 部分免稅、長期參與更有利

股魚老師提醒，ETF配息不僅有現金股利，還包含資本利得、收益平準金，僅現金股利需課稅。

「實際繳稅比例可能只有一半甚至更低，現金股利總額94萬以下還有機會退稅。」這對以配息為主的投資人來說，是不可忽略的優勢。

00961主打月配息、結合ESG與多因子選股優勢，首配表現備受期待。建議投資人仍要留意配息組成、手續費與稅務規定，量身選擇最適合自己的ETF。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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