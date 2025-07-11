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7月債券 ETF 成交火 熱門明星有哪些？

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

2025年下半年以來，全球股債市震盪反彈，也帶動ETF成交熱度，Cmoney資料統計，7月以來62檔台股ETF總成交近282萬張，是各類型ETF中最熱門成交標的；不過，發行檔數98檔的債券ETF，同樣受到投資人青睞，總成交近206萬張。法人指出，這波ETF交易熱度，主要受到投資人股票ETF投資獲利了結，債券ETF逢回加碼，或是追逐ETF除息，因此帶來可觀交易量。

成交前十名債券ETF兩檔非投資等級債券ETF，群益優選非投等債（00953B）及第一金優選非投債（00981B）外，多數為長天期美債ETF，如：群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）等，多數為老牌公債ETF。

從CMoney資料觀察，7月十檔熱門成交債券ETF，兩檔非投等債ETF，不僅在成交張數表現突出，也在近期新增發行量上表現亮眼，反應投資人的偏好熱度，成交第一名的群益優選非投等債，7月發行量成長1.9%，第2季以來亦見成長6.24%，而第一金優選非投債發行成長更亮眼，7月發行量成長11.7%，第2季以來更見110.46%的高成長率。

3月才掛牌交易的第一金優選非投債，7月以來已躋身在債券ETF成交張數排行第八名，10日更爆出近2萬張交量，為掛牌以來最大成交張數，第一金投信官網公告，月配息債券ETF第一金優選非投債，7月18日即將進行除息，目前公告每單位配息金額0.072元，若按最新收盤價估算，年化配息率高達9.72%，領先7月除息的各檔債券ETF，法人持續看好該檔ETF投資人交易熱度。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，本周市場關注美國對各國宣布的對等關稅稅率，股債皆見正向發展，美債殖利率下滑，然仍宜持續留意對經濟與通膨影響，下半年聯準會可望重啟降息循環，王心妤提醒，近期債券殖利率若見區間盤整，投資人宜把握分批進場非投資等級債券，迎接下半年股債震盪續揚，與降息資金行情，債券資本利得、債息收益受惠可期。

7月債券ETF成交張數前十名。（資料來源：CMoney）
7月債券ETF成交張數前十名。（資料來源：CMoney）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF

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