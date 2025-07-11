251萬人一早被錢香醒！九檔台股 ETF 發股利、00919最有感

11日251萬人一早被錢香醒，統計包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30（00900）、中信綠能及電動車（00896）、第一金工業30（00728）、中信成長高股息（00934）共九檔台股ETF發放194.1億元現金股利，預計2,516,416位受益人受益。其中以配息維持新高、年化配息率最高的00919一次可拿到9,889元最多，若平均來看也等於每月有3,296元的配息收入，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

ETF理財達人表示，台股ETF投資主題多樣化，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人，其中採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，特別值得投資人留意。以00919為例，配息頻率採取3、6、9、12月每季配息， 00919第9次配息0.72元維持新高，觀察成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，滿足投資人打造穩定現金流的需求，因此深受許多投資人、存股族的喜愛。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，除息後ETF的價格會下降，此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。而投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，一年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。