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現買現套嗎…一次all in 0050穩不穩？有人笑：建議分散風險到006208、00631L

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人因匯損從美股轉戰台股0050，引發網友熱議「all in」風險與分散布局，0050長期持有策略再掀討論。中央社
投資人因匯損從美股轉戰台股0050，引發網友熱議「all in」風險與分散布局，0050長期持有策略再掀討論。中央社

近期有投資人發文分享，原本長期投資美股，但因為匯損影響，帳面上多出60萬台幣，實際卻反虧65萬，於是靈機一動，直接把所有資金轉戰台股0050（元大台灣50），打算長期持有。不過也坦言，自己是在高點時一次全數投入，擔心風險是否過大，想請教網友這樣的策略穩不穩，還是應該分散標的？

這位原PO直言，看著0050從四月低點漲幅已達35%，現在才重壓，難免焦慮，甚至還引用巴菲特「不投資下地獄的貨幣」名言，但也不確定自己是否做對選擇。

對於這樣的操作，PTT網友各有看法。有人建議「慢慢投不好嗎」、「all in心態要夠強」、「長期七年以上，一次all in沒問題」，也有人提醒「報酬率高的同時要能撐過幾次空頭」。但也有反串吐槽「勸你出清後銀行定存，保本又有利息可領」、「你這種一買就會暴跌」、「上一個歐印在二萬四的，這一年來都沒開app」。

部分網友認為，0050漲幅其實高度依賴台積電，甚至說「過去有十年完全停在原地不動」，更有人用分散風險嘲諷「單買0050風險太大，建議多買006208、00631L分散」!

另有人力挺長抱，直言「大人全部買，不要小孩子才換來換去」、「0050就直接all in，不要再定期定額」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 00631L元大台灣50正2 006208富邦台50 0050元大台灣50

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