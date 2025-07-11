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美股強勢續航！00926小資20元入場…科技、AI題材ETF同步勁揚

聯合新聞網／ 綜合報導
美股四大指數齊揚，科技股強勢領漲，00926僅20元入手門檻，吸引小資族關注美國市場與ETF行情。圖／本報系資料照片
美股四大指數齊揚，科技股強勢領漲，00926僅20元入手門檻，吸引小資族關注美國市場與ETF行情。圖／本報系資料照片

美國仍是全球資金關注重心，AI和科技產業熱潮推升美股氣氛。7月9日美國四大指數全面收高，輝達（Nvidia）開盤後領漲科技股，道瓊工業指數上漲262.94點（0.59%）、標普500指數漲41.17點（0.66%）、那斯達克大漲211.16點（1.03%）、費城半導體指數勁揚60.77點（1.08%），科技話題持續加溫。

受美股帶動，相關ETF表現同步亮眼。統一FANG+（00757）10日漲幅1.17%，凱基全球菁英55（00926）上漲1.13%，富邦NASDAQ（00662）漲1.06%，復華S&P500成長（00924）漲1%，元大S&P500（00646）也有0.88%漲幅，投資人信心明顯提升。

00926以20元左右的入手價，成為不少小資族追蹤焦點。00926主打全球菁英企業分散布局，不僅涵蓋美國科技龍頭，也納入多元產業優質公司，讓投資人用小資金跟上全球成長趨勢。隨著AI與半導體題材持續發酵，00926受惠於全球龍頭企業成長動能，行情同步反映。

從數據來看，無論是FANG+、NASDAQ或S&P500相關ETF，近期皆有明顯漲勢。法人分析，AI、雲端、半導體等創新產業帶動美股基本面續強，只要科技龍頭維持動能，相關ETF就具備資金吸引力。00926以分散風險、低門檻入場，成為中長線投資人關注選擇。

台灣投資人重視分散配置，本次行情下00926以20元入手、跟漲國際市場，讓更多人輕鬆參與科技熱潮。小資也能分享全球成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 半導體 分散風險 NASDAQ AI 00926凱基全球菁英55 00924復華美國標普500成長ETF 00757統一FANG+ 00662富邦NASDAQ-100基金 00646元大S&P500

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