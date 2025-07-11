11檔台股高息ETF 漲勢猛

台股從4月盤中低點17,306點一路漲至22,000點以上，波段大漲近5,000點，台股高股息ETF成為人氣王。

據統計，高達11檔台股高股息ETF近三月漲幅超過二位數，前四強台新AI優息動能（00962）、群益半導體收益、中信成長高股息、台新永續高息中小等ETF漲幅更高達15%以上。

台新AI優息動能ETF追蹤特選臺灣AI優息動能指數，提供符合市場主流趨勢的ETF，台灣AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，更難得的是，全球高達90%的AI伺服器由台灣製造，台灣AI概念股成為最大受惠者，隨著AI產業的高成長動能，也帶動00962績效。

近三個月報酬率高達15.7%的台新永續高息中小ETF為市場上唯一以中小型股為核心配置的高股息ETF，填補市場在中小型股收益策略上的空白。

成分股結構不同於多數高股息ETF重押大型權值股，該ETF聚焦於市值規模適中、基本面穩健、現金流充沛的中小型企業，並透過永續與高息雙重篩選邏輯，兼顧企業成長潛力與穩定配息能力。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧指出，自4月台股反彈以來，AI產業鏈仍是多頭領頭羊，凸顯其成長性仍舊備受看好。根據研調機構預估，2025年AI相關產業如網通、半導體、電子等族群，平均獲利成長仍上看兩成。中信成長高股息ETF強調「成長與品質並重」的選股邏輯顯得更具價值，其50檔成分股近兩年平均ROE明顯優於大盤；今年來相對抗波動，且在同類型ETF中績效名列前茅，反映出其在市場震盪中具備穩定守護力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。