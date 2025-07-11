台股市值型ETF 奏凱歌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美國對各國課徵的關稅稅率陸續揭曉，隨市場陸續反應對關稅的預期，加上近日美國科技股走高，以及AI需求帶動台系供應鏈股走揚，推升大盤9、10日連續上漲，連帶台股市值型ETF表現水漲船高。

截至10日，已有12檔今年來績效表現較加權指數率先翻正，包括兆豐藍籌30（00690）、群益台ESG低碳50、富邦台50等。

財富管理專家表示，現階段大盤融資金額仍在2,200多億元低檔水準，散戶雖開始回籠但籌碼並未失控，在籌碼沉澱下有利後市多方，搭配AI大趨勢方興未艾，台股企業獲利仍可望持續從中受惠，建議投資人不妨透過台股市值型ETF掌握行情。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹指出，短期國際經貿政策不確定性雖為市場增添波動，但台灣經濟成長動能保持穩健，且在半導體業持續投入高階製程研發、國內外大廠加碼投資和企業數位轉型等因素下，整體台股在AI長線發展下仍可望持續受惠。不僅如此，台灣已來到碳有價時代，在面臨未來碳費將侵蝕企業獲利的長線趨勢下，碳排放量管理良好的企業，可望成為市場資金偏愛之重點，投資人不妨訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來參與趨勢。

兆豐藍籌30ETF研究團隊表示，聯準會官員釋放今年7月有降息可能，臺灣國內未來六個月景氣狀況調查，為連兩月上升，OECD領先指標6月表現續強，在歷經4月及5月關稅與匯率波動後，6月各國經濟普遍活絡，資金流向以電子類股表現最為強勁，已連三月淨流入；市場供需方面，電子與光電業連續五個月呈熱銷狀態，電子指數與子指數群普遍跑贏加權指數，又以電子零組件指數表現最為亮眼，00690為市值型ETF，今年以來表現較大盤強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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